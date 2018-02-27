Чем обрадует узбекистанцев Навруз в 2018 году

О национальной традиции праздника, его особенностях и отношении к нему народа и властей — в материале корреспондентов Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Навруз — один из древнейших праздников народов Центральной Азии. За многовековую историю отношение к нему было разным: его запрещали, потом разрешали и снова вычеркивали из календаря… Но традиции Восточного нового года настолько глубокого пустили корни в народе, что искоренить его навсегда не удалось никакой власти. Поэтому Навруз считается поистине народным праздником.

Навруз международный

В сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

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В Ташкенте за годы независимости появилась очень добрая и любимая многими традиция — проводить этот день в "Саду дружбы" (парк имени Бобура), где собираются люди разных национальностей. Объединяют их национальные культурные центры, каждый из которых готовит свои угощения и выступления. И это торжество всегда заканчивается праздничным пловом и сумаляком.

Для узбекистанцев этот праздник знаменует окончательное утверждение в своих правах весны. Праздника ждут и стар, и млад, в страну приходит долгожданное тепло, и на столе появляются первые зеленые витамины. И здесь нет никаких различий по национальности. Зайдите в любой жилой массив, и вам расскажут истории, как русские, армяне и корейцы на Нарвуз обязательно едят "зеленую" самсу и сумаляк, а узбеки угощаются потом на Пасху куличами.

Старшее поколение любит вспоминать, что в суровые годы Великой отечественной войны в кишлаках бабушки проращивали семена пшеницы для сумаляка, и, несмотря на трудности, пиала этого весеннего лакомства волшебным образом появлялась на дастархане.

Сумаляк готовили, даже несмотря на строжайший запрет Компартии, правда, "втихую". Возможно, отсюда, появился современный способ приготовления этого лакомства — на газовой плите. Ведь испокон веков он готовился на костре с целым набором ритуалов и обязательно всю ночь. А сейчас вам современные девушки и женщины легко приготовят его в любое время года в квартире, и за меньшее количество времени. А еще сумаляк стало возможным купить в любое время в магазине в красиво оформленной баночке.

Навруз — новый день

© Flickr/ Aleksandr Zykov В Ташкенте рассказали, кто выйдет на хашары перед Наврузом

Издревле на территории современного Узбекистана люди в теплые весенние дни приступали к полевым работам, закладке в почву семян. Важность этого периода года породила множество традиций, обычаев и обрядов, которые связаны с магическими действиями, культом природы и плодородия.

Дословно с фарси слово "навруз" переводится как "новый день". Он отмечается во многих мусульманских странах мира, где до прихода ислама исповедовали зороастризм — поклонение огню. Праздник сохранился до наших дней у народов Центральной Азии, Ирана, Кавказа и некоторых других регионов России.

Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов (VI-IV века до нашей эры). Его продолжали отмечать и после исламских завоеваний, вплоть до настоящего времени, при этом в разные периоды к нему относились по-разному.

К примеру, до октябрьской революции Навруз на пространстве Центральной Азии отмечали в качестве важного народного праздника. Однако в советский период он был удален из списка официальных праздников, так как был признан религиозным и тем самым противоречащим коммунистическим ценностям. В результате долгие годы Навруз был под запретом.

Новая жизнь Навруза

Этот народный праздник был возрожден в Узбекистане по инициативе Ислама Каримова еще до обретения страной независимости. В 1990 году правительство республики устанавливает 21 марта днем народного праздника Навруз и объявляет его выходным днем.

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В феврале того же года Каримов, выступая в Ташкенте на совещании с участием народных депутатов СССР и местных советов, обращает внимание на национальные традиции. Это, по его мнению, особо деликатная и чувствительная сфера.

"К сожалению, некоторые приехавшие к нам из других регионов работники не знали и не желали считаться с традициями, культурой, историей нашего народа. А отдельные местные руководители встали на путь запрещения Навруза, осуждали тех, кто надевал национальную одежду", — заявил Ислам Каримов.

Ислам Каримов заложил новую традицию празднования Навруза в Узбекистане с обязательной грандиозной концертной программой. С тех пор более 20 лет Навруз приходил на узбекскую землю большим праздником на одной из главных площадок Ташкента.

В республике часто любили говорить, что по масштабу празднования в стране есть два самых грандиозных праздника — Навруз и День независимости. Эти красочные концерты, с приходом технологий, стали транслировать всему миру через интернет.

Большой концерт в центре столицы Узбекистана был много лет одним из самых главных атрибутов праздника весны. К нему подключали не только популярных артистов, известных режиссеров, фольклорные коллективы, но и школьников, студентов.

У каждого узбекистанца, наверное, есть свои воспоминания, связанные с этим мартовским концертом. Кто-то впервые попал на него, кто-то сам школьником стоял с флажками и готовился выступить перед президентом страны.

В годы независимости Навруз вобрал в себя такие традиции, как организация хашаров, разбивание садов и парков, проведение благотворительных акций, народные гулянья, приготовление сумаляка, а также сдача новых строительных объектов и многое другое.

Новые идеи нового президента

Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев привнес свои новшества в празднование Навруза.Так, впервые в марте 2017 года власти Узбекистана отказались от пышного президентского концерта в столичном парке Алишера Навои с участием звезд эстрады, ведущих музыкальных и танцевальных коллективов. Вместо него только в Ташкенте празднества прошли на 23 площадках. Гостей развлекали звезды эстрады, юмористы и циркачи. По всей республике проходили праздничные сайили.

В этом году глава государства внес еще одно существенное дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).

В Узбекистане уже начата подготовка к Наврузу. Президентом утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника. В настоящее время идет проработка программы организационно-практических и культурно-просветительских мероприятий, которые пройдут во всех городах, районах и селах страны.

Кроме того, в республике объявлен месячник благоустройства и озеленения, по всей стране пройдут хашары. По традиции в дни Навруза организуют и благотворительные акции по оказанию помощи воспитанникам детских домов и домов престарелых, малоимущим семьям.

Навруз — старт туристического сезона

В силу того, что в Узбекистане серьезно взялись за туристическую сферу, туры на Навруз могут стать такими же популярными, как, скажем, бразильский карнавал или испанское родео. Главное — сделать достойное шоу.

Туры на Навруз практикуются в стране давно, но особой популярности или медийности пока не получили. Среди причин — высокая стоимость тура, долгая процедура получения разрешения для посещения Узбекистана. К тому же раньше власти именно на праздники жестко регулировали въездной поток, стараясь как можно меньше запускать иностранцев в страну. А после — пожалуйста.

Но ситуация в этом плане быстро меняется. В этом году Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан семи стран, а также утвердил перечень из 39 государств, в отношении которых с 10 февраля 2018 года введен упрощенный порядок оформления туристских виз.

Таким образом, туристы из Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии могут просто собраться и приехать на весенние праздники в Узбекистан. Остальным будет проще планировать отдых и попасть сюда вовремя.

Организаторы праздничных туров обещают туристам не только знакомство с древними городами, но и участие в обрядах, а также в массовых гуляньях. Но тот ли это турпакет, на который клюнет золотая рыбка? Над этим еще предстоит поработать.

А пока узбекистанцы ждут гостей и уже начали готовиться к одному из самых любимых народных праздников. В списке важных дел: купить восточные сладости, продукты для хорошего плова и приготовления сумаляка, убрать дом, позвать гостей.

В общем, Навруз идет в Узбекистан…