Хакеры в Узбекистане начали получать биткоины через браузеры пользователей

Компания UzCert провела изучение ряда сайтов доменной сети uz и обнаружила там скрытые скрипты-майнеры криптовалют, в Узбекистане данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Случаи скрытой добычи (майнинга) криптовалют через браузеры пользователей участились в Узбекистане.

REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo Как заработать на биткоине и не стать жертвой мошенников

"Участились случаи обращений в UzCert касательно сайтов доменной зоны uz, на которых запущен скрытый браузерный майнинг", — говорится в сообщении антивирусной компании UzCert.

Компания провела изучение ряда сайтов в зоне uz, у которых в исходном коде страницы обнаружены доказательства размещения скриптов-майнеров. Названия сайтов не уточняются.

UzCert напоминает об уголовном преследовании за скрытый майнинг на сайтах доменной зоны uz. В частности, статья Уголовного кодекса "Нарушение правил информатизации" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, напоминает компания.

Специалисты UzCert рекомендуют игнорировать подозрительные сайты и ссылки, установить блокировщик рекламы или скриптов, а также включить обнаружение потенциально нежелательных приложений в антивирусном продукте.

По данным рейтинга издания International Business Times, обнародованного в январе, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале своим постановлением поручил развивать технологию блокчейн в стране. В соответствии с документом, профильным министерствам и ведомствам поручено к 1 сентября подготовить законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.