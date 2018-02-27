Хакеры в Узбекистане начали получать биткоины через браузеры пользователей

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Случаи скрытой добычи (майнинга) криптовалют через браузеры пользователей участились в Узбекистане.
Компания провела изучение ряда сайтов в зоне uz, у которых в исходном коде страницы обнаружены доказательства размещения скриптов-майнеров. Названия сайтов не уточняются.
UzCert напоминает об уголовном преследовании за скрытый майнинг на сайтах доменной зоны uz. В частности, статья Уголовного кодекса "Нарушение правил информатизации" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, напоминает компания.
Специалисты UzCert рекомендуют игнорировать подозрительные сайты и ссылки, установить блокировщик рекламы или скриптов, а также включить обнаружение потенциально нежелательных приложений в антивирусном продукте.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале своим постановлением поручил развивать технологию блокчейн в стране. В соответствии с документом, профильным министерствам и ведомствам поручено к 1 сентября подготовить законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.