Международный молодежный лагерь откроют в Термезе

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило организовать в Термезе молодежный лагерь для проведения международных фестивалей и семинаров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале lex.uz.

Федерация профсоюзов безвозмездно передаст Союзу молодежи для организации лагеря объекты на улице Фидокор в Термезе. Ранее они использовались для организации детского летнего отдыха.

Ранее в Ташкенте проходил II Узбекско-Российский молодежный форум, посвященный развитию предпринимательства, туризма, науки и техники, а также образованию.