На границе Узбекистана и Таджикистана открыли упрощенный пункт пропуска

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Граждане приграничных районов Таджикистана и Узбекистана с 10 февраля получили возможность посещать республики без визы сроком на пять дней.
Так, граждане приграничных районов двух республик получили возможность посещать Таджикистан и Узбекистан без визы через международный погранично-таможенный пост "Ойбек", сообщает телеканал Узбекистан24.
В течение почти 25 лет между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автомобильных дорог. В свою очередь Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001-м сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим.