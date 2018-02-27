На границе Узбекистана и Таджикистана открыли упрощенный пункт пропуска

Граждане двух приграничных районов Таджикистана и Узбекистана могут посещать республики без визы через международный погранично-таможенный пост "Ойбек"

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Граждане приграничных районов Таджикистана и Узбекистана с 10 февраля получили возможность посещать республики без визы сроком на пять дней.

Так, граждане приграничных районов двух республик получили возможность посещать Таджикистан и Узбекистан без визы через международный погранично-таможенный пост "Ойбек", сообщает телеканал Узбекистан24.

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Как уточняется, через данный пост в Таджикистан могут проходить жители городов Ангрен и Бекабад, а также Бекабадского, Пскентского, Ахангаранского и Букинского районов Ташкентской области, а в Узбекистан — жители Бабаджан Гафуровского, Матчинского и Аштского районов Согдийской области Таджикистана.

В течение почти 25 лет между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автомобильных дорог. В свою очередь Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001-м сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим.