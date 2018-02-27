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Замер уровня радиации с помощью дозиметра

Американцы передали узбекским таможенникам 230 радиационных детекторов

© Sputnik/ Стрингер
Общество
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Передача оборудования состоялась в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в августе 2017 года между Национальной администрацией по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США и ГТК Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Национальная администрация по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США передала Государственному таможенному комитету Узбекистана 230 ручных радиационных детекторов, сообщила во вторник пресс-служба посольства США в республике.

"Состоялась церемония передачи 230 ручных детекторов радиации. Благодаря этому новому оборудованию Таможенный комитет Узбекистана укрепит свой потенциал по обнаружению ядерных и радиоактивных веществ в контрольно-пропускных пунктах", — говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, передача оборудования состоялась в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в августе 2017 года между DOE/NNSA и ГТК Узбекистана.

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© AFP 2018/ JOCHEN LUEBKE
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"Сотрудничество между США и Узбекистаном по предотвращению распространения ядерных и радиоактивных веществ является важным для обеспечения мира и безопасности", — добавили в пресс-службе.

Министерство энергетики США в июне 2017 года также передало специальный грузовой транспорт для обеспечения безопасной транспортировки радиоактивных материалов для Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. В ноябре 2016 года Республиканское предприятие по захоронению радиоактивных отходов (входит в состав института) провело модернизацию системы захоронения радиоактивных отходов за счет технической помощи Министерства энергетики США и департамента правительства Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии (BEIS).

Теги:
ядерная безопасность, радиация, Государственный таможенный комитет, Узбекистан, США



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