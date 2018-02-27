Неделя маркетинга и рекламы Adweek открылась в Ташкенте

В рамках недели участники обменялись опытом с зарубежными специалистами, впереди их ждут инновационные ярмарки и панельные дискуссии

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Недели маркетинга и рекламы ADWEEK.

"Участники недели обменялись мнениями по поводу преимуществ ведения бизнеса посредством рекламы, правовому урегулированию национальной рекламы и многим другим вопросам с зарубежными специалистами по маркетингу", — сказал начальник управления Госкомитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Д. Азимов.

В рамках недели также предусмотрено проведение конференции по маркетингу, выставки маркетинга и рекламы, конкурса рекламы ADWEEK и инновационной ярмарки, workshop и панельных дискуссий, сообщается на сайте Хокимията Ташкента.

Мероприятие организовано совместно с Госкомитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, налоговым комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палатой, Агентством интеллектуальной собственности и другие организации.