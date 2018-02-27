МИД Узбекистана и Венгрии подписали программу сотрудничества до 2020 года

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана и министерство внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии во вторник в Будапеште подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы.

Ранее МИД сообщал, что делегация Узбекистана во вторник примет участие в первой встрече министров иностранных дел стран "Вышеградской группы" и Центральной Азии в столице Венгрии, а также проведет ряд двусторонних встреч.

"Двадцать седьмого февраля делегация Республики Узбекистан в Будапеште встретилась с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто", — передает пресс-служба МИД Узбекистана. Делегацию Узбекистана возглавляет заместитель министра иностранных дел страны Абдужабар Абдувахитов.

На встрече обсуждались вопросы подготовки к предстоящим узбекско-венгерским контактам на различных уровнях, в том числе проведению очередного раунда межмидовских политконсультаций, пятого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"По итогам переговоров подписана программа сотрудничества на 2018-2020 годы между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.