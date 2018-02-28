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Эстакада через ташкентскую кольцевую автодорогу

К концу мая в Ташкенте сдадут еще одну транспортную развязку

© Sputnik/
Общество
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Тема:
События Ташкента (37)
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Отметим, что в этом году "Куприккурилиш трести" планирует построить семь путепроводов и мостов по всей стране

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. К концу мая в Ташкенте планируют завершить строительство нового путепровода на перекрестке проспекта Бунедкор и Чопоната, сообщил корреспонденту Sputnik источник в компании "Узбекистон темир йуллари".

Возведение нового объекта осуществляется предприятием "Куприккурилиш трести", подведомственным национальному железнодорожному перевозчику. После ввода транспортной развязки в эксплуатацию движение по проспекту значительно облегчится.

Автомобильное движение в Ташкенте
Пресс-служба президента РУз
В Ташкенте открыли путепровод над Малой кольцевой автодорогой
Эта улица, связывающая южную часть Ташкента с северной, остается пока самой длинной в городе. Всего на магистрали расположено девять путепроводов, новый — десятый — значительно разгрузит транспортный поток и создаст условия для водителей.

Согласно проекту, шестиполосный путепровод будет стоять на 23 опорах. Общая длина сооружения — 667,5 метра, высота — 8 метров, ширина — 24,5 метра. Также здесь будут построены пешеходные надземные переходы.

В компании отметили, что объем выполненных земельных работ на сегодня превысил 2,6 тысячи кубометров, бетонных работ — 12 тысяч кубометров. К строительству моста привлечено порядка 250 квалифицированных инженеров и рабочих, задействовано свыше 30 единиц техники.

Как прокомментировали в пресс-службе, все работы выполняются строго по графику, в связи с чем объект будет сдан вовремя. При этом ранее озвучивались планы по сдаче развязки в эксплуатацию к осени прошлого года.

Отметим, что в этом году "Куприккурилиш трести" планирует построить семь путепроводов и мостов по всей стране. По некоторым из них работа уже началась.

Тема:
События Ташкента (37)

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Теги:
путепровод, дорога, Куприккурилиш трести, Узбекистон темир йуллари, Ташкент



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