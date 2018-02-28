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Узбекистан в 2021 году хочет войти в Совет по правам человека ООН

© ИА "Жахон"
Общество
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Такое решение принято в рамках целенаправленной работы по качественному улучшению обеспечения защиты прав человека в стране

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан намерен в 2021 году войти в Совет по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает в среду информационная служба Министерства юстиции республики.

Узбекские милиционеры
AP Photo / Mikhail Metzel
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По данным пресс-службы, с подобной инициативой выступил министр юстиции республики Русланбек Давлетов в ходе заседания 37-й сессии СПЧ, проходящей в Женеве.

"В рамках заседания сегмента высокого уровня Узбекистан впервые озвучил свое намерение избираться членом Совета по правам человека на период с 2021 по 2023 год", — говорится в сообщении.

По данным Минюста, такое решение принято в рамках целенаправленной работы по качественному улучшению обеспечения защиты прав человека в стране. Узбекская сторона на заседании рассказала о новых результатах реформирования судебно-правовой сферы в стране: учреждение Высшего судейского совета, создание новых экономических и административных судов, первое в истории помилование граждан страны, а также ужесточение требований по недопущению незаконно полученных видов доказательств в уголовном производстве.

"Представленная делегацией Узбекистана информация, в том числе Азиатский форум по правам человека в Самарканде в ноябре 2018 года, вызвала огромный интерес среди участников (заседания)", — добавили в Минюсте.

Флаг ООН
Jewel SAMAD / AFP
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В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в США на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном выступил с инициативой провести Азиатский форум по правам человека в Самарканде в этом году, а также открыть офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в республике.

Верховный комиссар ООН по правам человека в мае 2017 года впервые посетил Узбекистан и провел переговоры с президентом страны, а также ряд встреч с руководителями государственных органов и представителями гражданского общества. По итогам визита в июне парламент страны принял план действий по сотрудничеству с УВКПЧ ООН, куда включены более 90 мероприятий.

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Теги:
права человека, Совет по правам человека ООН, Министерство юстиции Узбекистана, ООН, Узбекистан



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