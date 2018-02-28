Узбекистан и Афганистан займутся укреплением берегов Амударьи

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Представители водных ведомств Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы проведения берегоукрепительных работ вдоль реки Амударьи, сообщила в среду пресс-служба МИД Узбекистана.
"Двадцать шестого — двадцать седьмого февраля в Термезе по инициативе Министерства энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан состоялась встреча специалистов водных ведомств Узбекистана и Афганистана", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам осуществления берегоукрепительных работ вдоль Амударьи.
Амударья — крупнейшая река Центральной Азии протяженностью более 2,5 тысячи километров, площадь ее бассейна — почти 310 тысяч квадратных километров. Она протекает по территории трех государств — Таджикистана, Афганистана и Узбекистана — и впадает в Аральское море. Через Амударью проходит граница между Узбекистаном и Афганистаном и осуществляется железнодорожное сообщение. Начало весенних паводков в бассейне реки регулярно грозит затоплением находящихся здесь сельхозугодий и населенных пунктов.