14:33 28 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Логотип Google

Google будет предупреждать человека о его смерти

© AFP 2018/ LEON NEAL
Общество
Получить короткую ссылку
17710

Исследователи считают, что 11% всех случаев смерти пациентов в больницах связаны с ухудшением самочувствия человека, а изменения в организме больного не всегда выявляются на ранней стадии лечения

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Американская компания Google разрабатывает искусственный интеллект, он будет наблюдать за состоянием здоровья человека и уведомлять о нарушениях работы организма, которые могут повлечь за собой смерть. Об этом сообщается на официальном сайте DeepMind.

Узбекские врачи начали проводить трансплантацию стволовых клеток
Фото: Министерство здравоохранения Узбекистана
Узбекские врачи начали проводить трансплантацию стволовых клеток
Авторы проекта планируют осуществить свою задумку совместно с Министерством по делам ветеранов США. Сейчас специалисты скомпоновали нейросети истории болезней около 700 тысяч бывших военных, которые затем проанализируют для раннего обнаружения некоторых заболеваний (острая почечная недостаточность или пневмония). Исследователи решили изучить именно эти диагнозы, так как они чаще всего появляются у пациентов неожиданно или бессимптомно.

Эксперты утверждают, что 11% всех случаев смерти пациентов в больницах связаны с ухудшением самочувствия человека, а изменения в организме больного не всегда можно выявить на ранней стадии лечения.

По теме

В Узбекистане впервые пересадили печень
Подарить мир звуков: в Узбекистане стали выполнять уникальные операции
Теги:
искусственный интеллект, Google, США, Медицина и здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Геннадий Головкин
    Новая жертва

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что планирует собрать все пять чемпионских поясов в среднем весе – Sputnik узнал, на кого нацелился GGG.

  • Девушка на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
    Город-мечта

    Больше всего мигрантов из Кыргызстана в минувшем году прибыло в Северную столицу России – Санкт-Петербург. Sputnik посчитал всех.

  • Железнодорожные пути, архивное фото
    Поезд отправляется!

    Узбекистан завершил восстановление железнодорожной ветки, соединяющей республику с югом Таджикистаном.

  • Поезд на путях в Азербайджане, фото из архива
    Далеко ли до Неаполя?

    Как поезд с томатным соусом из китайского Урумчи через Азербайджан до итальянского Неаполя добирался.

  • Табличка на фасаде Беларусьфильма
    Кина не будет!

    Работники киностудии "Беларусьфильм" жалуются на то, что вместо "лучшей студии Европы" получили просто коробку.

  • В Совете Федерации создана парламентская группа по поддержке Послов доброй воли Абхазии
    Поддержка будет!

    В Совете Федерации создана парламентская группа, которая поддержит движение "Послов доброй воли Абхазии", занимающееся, в том числе поисковой деятельностью.

  • Покер
    Азартно и нелегально

    Выходцы из Армении организовали в Волгограде незаконный игорный бизнес, который приносил им 30 тысяч рублей ежедневно.

  • Перевалка угля в Рижском порту
    Баш на баш

    Представителей Балтийской ассоциации транспорта и логистики считают, что если Латвия поддержала санкции ЕС против России, то Евросоюз должен помогать латвийским портам.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    Электричество кончилось

    На Игналинской АЭС в Литве, закрытой по настоянию Европейского союза, завершили выгрузку ядерного топлива – что дальше?

  • Королевская семья. Великобритания
    Молдавский шик

    Народная мастерица и кишиневский дизайнер Елена Ецку рассказала, как шьет одежду для британской королевской семьи.

  • Эстонский флаг на башне Длинный Герман
    Армейский лексикон

    Sputnik Эстония узнал происхождение уничижительного по отношению к русским слова, которое использовалось в песне, предложенной эстонским военным.

  • Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
    Вирусная атака

    Министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов заявил, что эпидемиологический порог в республике превышен на 22%.

  • Геннадий Головкин
    Новая жертва

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что планирует собрать все пять чемпионских поясов в среднем весе – Sputnik узнал, на кого нацелился GGG.

  • Девушка на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
    Город-мечта

    Больше всего мигрантов из Кыргызстана в минувшем году прибыло в Северную столицу России – Санкт-Петербург. Sputnik посчитал всех.

  • Железнодорожные пути, архивное фото
    Поезд отправляется!

    Узбекистан завершил восстановление железнодорожной ветки, соединяющей республику с югом Таджикистаном.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Среда, 7 февраля 2018 года. Екатерина Спиридонова, одна из архитекторов мечети Вали-эс-Аср, на ее первом этаже в мужском молитвенном зале, в Тегеране, Иран. Архитекторы вместо традиционных закругленных минаретов предпочли современный дизайн - волны серого камня и бетона, которые, как они говорят, дополняют окружающую архитектуру.
Споры вокруг мечети в стиле авангард в Иране: вместо минарета — еврейская кипа
Британец собрал орган из игрушек Фёрби
Хор гремлинов: британец собрал орган из говорящих игрушек Фёрби
Как граждане России могут проголосовать в Узбекистане
Выборы президента России: как отдать свой голос за границей

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054