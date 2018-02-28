Google будет предупреждать человека о его смерти

Исследователи считают, что 11% всех случаев смерти пациентов в больницах связаны с ухудшением самочувствия человека, а изменения в организме больного не всегда выявляются на ранней стадии лечения

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Американская компания Google разрабатывает искусственный интеллект, он будет наблюдать за состоянием здоровья человека и уведомлять о нарушениях работы организма, которые могут повлечь за собой смерть. Об этом сообщается на официальном сайте DeepMind.

Фото: Министерство здравоохранения Узбекистана Узбекские врачи начали проводить трансплантацию стволовых клеток

Авторы проекта планируют осуществить свою задумку совместно с Министерством по делам ветеранов США. Сейчас специалисты скомпоновали нейросети истории болезней около 700 тысяч бывших военных, которые затем проанализируют для раннего обнаружения некоторых заболеваний (острая почечная недостаточность или пневмония). Исследователи решили изучить именно эти диагнозы, так как они чаще всего появляются у пациентов неожиданно или бессимптомно.

Эксперты утверждают, что 11% всех случаев смерти пациентов в больницах связаны с ухудшением самочувствия человека, а изменения в организме больного не всегда можно выявить на ранней стадии лечения.