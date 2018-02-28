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Последствия схода селевого потока

МЧС объявило об опасности схода селей в горах Узбекистана

© Sputnik/ Анатолий Устиненко
Общество
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МЧС просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться на номер горячей линии

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Опасность схода селей прогнозируется 1-2 марта в горных районах Узбекистана, в частности, под Ташкентом, сообщает МЧС республики.

"По данным Узгидромета, 1-2 марта по предгорным и горным районам республики селеопасно", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

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МЧС просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.

Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артериях Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

В мае 2016 года из-за проливных дождей в ряде регионов страны прошли селевые потоки. В результате были повреждены более 130 домов, транспортные коммуникации, в более безопасные районы переселены почти 550 жителей.

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Теги:
селевые потоки, горы, МЧС Узбекистана, Узбекистан



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