В Ташкенте из-за проливных дождей затопило дома

МЧС сообщает, что в горной местности ряда районов Самаркандской области также прошли селевые потоки, за сутки там выпало 67% месячной нормы осадков

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Проливные дожди вызвали подтопления домов в Ташкенте и селевые потоки в Самаркандской области, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, накануне днем и минувшей ночью в ряде районов Самаркандской и Ташкентской областей, а также в Ташкенте прошли проливные дожди и были зафиксированы сильные порывы ветра.

"В результате проливных дождей наблюдались подтопления в некоторых районах города Ташкента с проникновением воды в отдельные части жилых домов и административных зданий", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, последствия дождя устранены в кратчайшие сроки.

МЧС сообщает, что в горной местности ряда районов Самаркандской области также прошли селевые потоки, за сутки там выпало 67% месячной нормы осадков.

© Sputnik/ Анатолий Устиненко МЧС объявило об опасности схода селей в горах Узбекистана

"На место выехали сотрудники УЧС, которые совместно с сотрудниками УВД и местных органов власти на местах организовали профилактические мероприятия. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в ведомстве.

По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

В мае 2016 года из-за проливных дождей в ряде регионов страны прошли селевые потоки. В результате были повреждены более 130 домов, транспортные коммуникации, в более безопасные районы переселены почти 550 жителей.