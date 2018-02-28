"Узбекистон хаво йуллари" объявила скидки в честь Навруза

Билеты на внутренние рейсы 18-22 марта можно будет приобрести со скидкой в 30-50%

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" предоставит скидки на все внутриреспубликанские рейсы в дни празднования Навруза с 18 по 22 марта 2018 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Индивидуальные пассажиры смогут рассчитывать на скидку в 30%, туристические группы из пяти и более человек, дети школьного возраста от 6 до 15 лет и студенты колледжей, лицеев, вузов — в 40%. Семьи от двух и более человек и родители, следующие с детьми в возрасте от 2 до 12 лет, смогут купить билеты за полцены.

Скидки действуют на внутриреспубликанские рейсы, выполняющиеся 18, 19, 20, 21, 22 марта 2018 года.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году", согласно которому узбекистанцы будут отдыхать пять дней подряд с 18 по 22 марта.