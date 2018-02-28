Воспитателям и врачам-дефектологам увеличат зарплату на треть

С завтрашнего дня учителя, психологи и музыкальные работники будут получать повышенную заработную плату, а с 1 сентября будет увеличено жалованье остальным работникам дошкольных учреждений

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому воспитателям и врачам-дефектологам на треть увеличат заработную плату.

"Базовые тарифные ставки будут увеличены с 1 марта 2018 года — на 30% заведующим, воспитателям, методистам, учителям, дефектологам, психологам, музыкальным руководителям и помощникам воспитателя", — говорится в документе.

Также с 1 сентября 2018 года будут увеличены зарплаты:

На 30% — воспитателям подготовительной (с 5 до 6-7 лет) группы, учителям, дефектологам, психологам, имеющим высшее образование, размеры их базовых тарифных ставок будут приравнены к размерам базовых тарифных ставок учителей начальных классов общеобразовательных школ;

На 20% — помощникам воспитателя, имеющим высшее или среднее специальное, профессиональное педагогическое образование;

На 10% — заведующим дошкольных образовательных учреждений.

Необходимые поправки в соответствующие законы Министерство образования должно внести в недельный срок.