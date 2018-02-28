Активная торговля Узбекистана с Кыргызстаном привела к заторам на границе

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В международном пункте пропуска "Достук-автодорожный" в Ошской области в последние несколько дней зафиксировано увеличение пассажиропотока, как с узбекской, так и с кыргызской стороны, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Отмечается, ажиотаж на границе связан с активизацией коммерческой деятельности между странами, а также интенсификацией приграничной торговли.

Скопление людей и транспорта в основном наблюдается в утренние и послеобеденные часы, а также в дни организации базаров.

"Пограничное ведомство республики в целях создания благоприятных условий для лиц, следующих через государственную границу Кыргызской Республики, и поддержания режима в пунктах пропуска провело ряд мероприятий на КПП по увеличению пропускной способности пункта пропуска", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, на КПП "Достук-автодорожный" установлены и функционируют дополнительные кабины пограничного контроля. С января 2018 года паспортный контроль осуществляется в 10 кабинах: 5 — на выезд из Кыргызстана, 5 — на въезд. Пропускная способность КПП после проведенных мероприятий увеличилась в 1,7 раза и достигла более 7 тысяч человек в сутки.

© sputnik На границе Узбекистана и Таджикистана открыли упрощенный пункт пропуска

В ближайшее время будут установлены еще 4 кабины: 2 — на выезд, и 2 на въезд. Будут также введены разграничения движения для лиц, следующих через госграницу, и для лиц, перевозящих товары и грузы (ТНП). Такжев пункте пропуска увеличена численность личного состава.

Сообщается, что в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС на КПП "Достук-автодорожный" пройдут работы по обустройству и приведению КПП к международным стандартам: реконструкция и оснащение современным оборудованием.