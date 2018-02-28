Плата за детские сады в ряде регионов Узбекистана снизилась вдвое

Данное нововведение будет действовать до 2023 года в Кашкадарьинской, Бухарской и Сурхандарьинской областях

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Размер родительской платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях будет снижен в два раза.

Sputnik / А. Варфоломеев Что поменяется в детских садах Узбекистана

Об этом говорится постановлении, подписанном президентом. Данное нововведние распространяется на образовательные учреждения, расположенные в Дехканабадском, Касбийском, Миришкорском, Камашинском, Чиракчинском, Нишанском, Яккабагском и Гузарском районах Кашкадарьинской области, в Алатском, Шафирканском, Каракульском, Пешкунском и Ромитанском районах Бухарской области, в Кызырикском, Музрабатском, Алтынсайском, Байсунском, Кумкурганском, Узунском, Сариасийском районах Сурхандарьинской области.

"Снизить сроком до 1 января 2023 года действующий размер родительской платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях", — говорится в документе.

Данным постановлением также будет увеличена на 30% зарплата воспитателям, заведующим,методистам, учителям, дефектологам, психологам, музыкальным руководителям и помощникам воспитателя.