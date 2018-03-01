ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане будут проводить фестиваль вина и международный дегустационный конкурс, сообщает корреспондент Sputnik.
К мероприятиям планируется привлекать аккредитованные в стране дипломатические представительства, иностранных туристов, представителей винодельческой отрасли различных стран, экспертов и специалистов. К сожалению, точные даты фестиваля пока не определены, однако проект постановления в этом направлении должен быть готов до конца марта.
Кроме того, республика намерена организовать регулярное проведение в зарубежных странах выставок-ярмарок отечественной винодельческой продукции.
Для этого Министерству иностранных дел и АО "Узшаробсаноат" поручено реализовать мероприятия по ускорению внутригосударственных процедур и до 1 мая 2018 года обеспечить подачу заявки от Узбекистана на вступление в Международную организацию виноделия и виноградарства.
Параллельно будет идти создание дубового емкостного парка для осуществления закладки вин и коньяков на выдержку и производство емкостей из нержавеющей стали для хранения виноматериалов. Также запланировано внедрение глубокой переработки вторичных продуктов с производством виноградного масла, пищевых красителей и других видов товаров.
Напомним, что на днях виноделы Узбекистана и Грузии договорились о реализации ряда совместных проектов. Так, например, стороны намерены сотрудничать в сфере выращивания, закладки и импорта научно-адаптированных виноградных саженцев.