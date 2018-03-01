ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане будут проводить фестиваль вина и международный дегустационный конкурс, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции".

К мероприятиям планируется привлекать аккредитованные в стране дипломатические представительства, иностранных туристов, представителей винодельческой отрасли различных стран, экспертов и специалистов. К сожалению, точные даты фестиваля пока не определены, однако проект постановления в этом направлении должен быть готов до конца марта.

Кроме того, республика намерена организовать регулярное проведение в зарубежных странах выставок-ярмарок отечественной винодельческой продукции.

Для этого Министерству иностранных дел и АО "Узшаробсаноат" поручено реализовать мероприятия по ускорению внутригосударственных процедур и до 1 мая 2018 года обеспечить подачу заявки от Узбекистана на вступление в Международную организацию виноделия и виноградарства.

Другое направление — улучшение качества узбекского вина. Для этого планируется привлечь высококвалифицированных зарубежных специалистов, которые должны усовершенствовать производственный цикл, усилить маркетинговую политику и брендирование алкогольной продукции, заняться ее продвижением на новые рынки сбыта.

Параллельно будет идти создание дубового емкостного парка для осуществления закладки вин и коньяков на выдержку и производство емкостей из нержавеющей стали для хранения виноматериалов. Также запланировано внедрение глубокой переработки вторичных продуктов с производством виноградного масла, пищевых красителей и других видов товаров.

Напомним, что на днях виноделы Узбекистана и Грузии договорились о реализации ряда совместных проектов. Так, например, стороны намерены сотрудничать в сфере выращивания, закладки и импорта научно-адаптированных виноградных саженцев.