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Международный аэропорт Ташкента

В аэропорту Ташкента в конце апреля запустят новый терминал

Пресс-служба президента Татарстана
Общество
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Терминал возводится на базе построенного в советское время аэровокзала местных воздушных линий

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента в течение ближайших двух месяцев будет запущен новый терминал, сообщает корреспондент Sputnik.

"Пропускная способность терминала составит 500 человек в час. Он будет рассчитан на прилет пассажиров международных линий. Здесь будут созданы все условия для беспрепятственного прохождения пассажиров. Кроме того, мы установим четыре современных багажных ленты, на каждой из которых будет указываться, с какого рейса прибыл багаж. Это позволит качественно улучшить обслуживание и довести его до мировых стандартов", — отметил первый заместитель генерального директора "Узбекистон хаво йуллари" Умид Хусанов в рамках международного пресс-клуба.

Международный аэропорт Ташкента
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
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По его словам, компания намерена реализовать в новом терминале несколько инновационных проектов, а также значительно улучшить качество Wi-Fi. При этом появление нового терминала не означает, что действующий будет закрыт, рассказал представитель Национальной авиакомпании.

"Работу действующего терминала "Ташкент-2" планируется усовершенствовать в соответствии с требованиями времени. Мы проведем дополнительное обучение всех сотрудников, в том числе и таможенных служб, чтобы ускорить прохождение пассажирами всех процедур", — отметил Хусанов.

Международный аэропорт Ташкент — это крупнейшее авиационное предприятие в Центральной Азии, в структуру которого входят многочисленные службы, обеспечивающие наземное обслуживание пассажиров, грузов и воздушных судов на международном уровне.

Он включает в себя две взлетно-посадочные полосы — южную и северную, соответствующие второй категории ICАО и позволяющие принимать все типы воздушных судов, перрон общей площадью 100 га со 110 стоянками для дальних и средних магистральных самолетов.

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Теги:
терминал, аэропорт, Ташкент



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