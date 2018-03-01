Генпрокуратура разберется с продажей спиртного и сигарет возле школ

Согласно законодательству Узбекистана, продажа алкогольной и табачной продукции запрещена в радиусе менее пятисот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана займется поиском магазинов, которые нарушают законодательство и реализуют алкоголь и табачную продукцию рядом со школами и некоторыми другими объектами, сообщает корреспондент Sputnik.

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Согласно действующему законодательству, продажа алкогольной и табачной продукции запрещена в радиусе менее пятисот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. Однако сегодня часто возле школ и спортивных учреждений появляются небольшие магазинчики, реализующие сигареты школьникам.

Мирзиёев поручил Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре до конца апреля провести детальную инвентаризацию объектов розничной торговли и применить к нарушителям соответствующие меры.

Напомним, что в Узбекистане запрещена продажа алкоголя и табачной продукции лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, а также сигарет поштучно, без пачки. Также в республике запрещено употреблять алкоголь и табачные изделия в общественных местах.