Генпрокуратура разберется с продажей спиртного и сигарет возле школ

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана займется поиском магазинов, которые нарушают законодательство и реализуют алкоголь и табачную продукцию рядом со школами и некоторыми другими объектами, сообщает корреспондент Sputnik.
Мирзиёев поручил Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре до конца апреля провести детальную инвентаризацию объектов розничной торговли и применить к нарушителям соответствующие меры.
Напомним, что в Узбекистане запрещена продажа алкоголя и табачной продукции лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, а также сигарет поштучно, без пачки. Также в республике запрещено употреблять алкоголь и табачные изделия в общественных местах.