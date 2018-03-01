В Узбекистане могут разрешить рекламу винодельческой продукции

Сегодня в стране полностью запрещена реклама алкогольной продукции, под которой понимается любой напиток с содержанием доли этилового спирта более полутора процентов

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время могут пересмотреть ограничения на рекламу винодельческой продукции, сообщает корреспондент Sputnik.

Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik/ Владимир Астапкович В Узбекистане будут проводить фестиваль вина

В ближайшее время профильные министерства и ведомства должны внести свои предложения по этому вопросу в правительство. При их разработке планируется учесть прогрессивный опыт зарубежных стран.

Сегодня в стране полностью запрещена реклама алкогольной продукции, под которой понимается любой напиток с содержанием доли этилового спирта более полутора процентов, произведенный с использованием коньячного или ректификованного этилового спирта и виноматериалов.

Более того, в Узбекистане запрещена пропаганда употребления алкогольной продукции, то есть действия, направленные на распространение в открытой или скрытой форме идей, взглядов или художественных образов, поощряющих употребление алкоголя, а также формирующих у личности представление о безвредности его употребления.

Примеры по введению исключений для рекламы вина есть во многих странах. В России, например, реклама вина разрешена с некоторыми оговорками — она не должна размещаться на первой и последней странице изданий, а в эфире радио и ТВ может идти с 23:00 и до 07:00 часов.

В южноевропейских государствах — Италии, Греции, Испании, где употребление вина является национальной традицией, его реклама практически не ограничена.