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Бокалы с вином во время проведения дегустации

В Узбекистане могут разрешить рекламу винодельческой продукции

© Sputnik/ Сергей Мальгавко
Общество
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Сегодня в стране полностью запрещена реклама алкогольной продукции, под которой понимается любой напиток с содержанием доли этилового спирта более полутора процентов

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время могут пересмотреть ограничения на рекламу винодельческой продукции, сообщает корреспондент Sputnik.

Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев.

Виноградная лоза и вино в бокале
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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В ближайшее время профильные министерства и ведомства должны внести свои предложения по этому вопросу в правительство. При их разработке планируется учесть прогрессивный опыт зарубежных стран.

Сегодня в стране полностью запрещена реклама алкогольной продукции, под которой понимается любой напиток с содержанием доли этилового спирта более полутора процентов, произведенный с использованием коньячного или ректификованного этилового спирта и виноматериалов.

Более того, в Узбекистане запрещена пропаганда употребления алкогольной продукции, то есть действия, направленные на распространение в открытой или скрытой форме идей, взглядов или художественных образов, поощряющих употребление алкоголя, а также формирующих у личности представление о безвредности его употребления.

Примеры по введению исключений для рекламы вина есть во многих странах. В России, например, реклама вина разрешена с некоторыми оговорками — она не должна размещаться на первой и последней странице изданий, а в эфире радио и ТВ может идти с 23:00 и до 07:00 часов.

В южноевропейских государствах — Италии, Греции, Испании, где употребление вина является национальной традицией, его реклама практически не ограничена.

Теги:
реклама, вино, Узбекистан



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