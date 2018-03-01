Уральские танкисты показали военным из Узбекистана методы боевой подготовки

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Делегация из Узбекистана изучила новейшие методики боевой подготовки танкистов на Урале, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

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"Офицеры во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым наблюдали за этапом боевой стрельбы батальонной тактической группы с использованием разведывательного ударного комплекса", — уточняется в сообщении.

Кроме того, узбекистанцы познакомились с работой командных пунктов по организации взаимодействия подразделений различных видов войск, а также оценили тактические приемы танкистов в ходе отработки рейдовых действий и захода во фланг условному противнику.