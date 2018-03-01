Уральские танкисты показали военным из Узбекистана методы боевой подготовки

"Офицеры во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым наблюдали за этапом боевой стрельбы батальонной тактической группы с использованием разведывательного ударного комплекса", — уточняется в сообщении.
Кроме того, узбекистанцы познакомились с работой командных пунктов по организации взаимодействия подразделений различных видов войск, а также оценили тактические приемы танкистов в ходе отработки рейдовых действий и захода во фланг условному противнику.
Вызвавшая скандал "Песня лесных братьев" действительно входит в официальный песенник эстонской армии, но поется в несколько иной версии, признали в Главном штабе. Естественно, в случившемся виновата "российская пропаганда", добавили они.