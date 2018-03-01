Девять КПП возобновили работу на узбекско-таджикской границе

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Девять контрольно-пропускных пунктов (КПП) на узбекско-таджикской границе были открыты в четверг после длительного перерыва.
"Конкретным примером реализации достигнутых между главами двух стран договоренностей стало торжественное открытие 1 марта 2018 года девяти пунктов пропуска через узбекско-таджикскую государственную границу", — говорится в сообщении МИД.
В частности, восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. Церемонии открытия пограничных пунктов прошли с участием официальных представителей двух стран, а также жителей приграничных районов.
Как ожидается, первый пассажирский поезд по маршруту Куляб — Москва проследует через железнодорожный пункт пропуска "Амузанг" ("Хошади") уже 7 марта 2018 года, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автомобильных дорог. В свою очередь Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001 году сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим.
Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.