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КПП на границе

Девять КПП возобновили работу на узбекско-таджикской границе

© Sputnik/ Евгений Епанчинцев
Общество
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Большинство пунктов пропуска были закрыты в 2000-х годах, ожидается, что через пункт пропуска "Амузанг" 7 марта пройдет первый пассажирский поезд Куляб — Москва

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Девять контрольно-пропускных пунктов (КПП) на узбекско-таджикской границе были открыты в четверг после длительного перерыва.

Пограничник на участке границы, архивное фото
© sputnik
На границе Узбекистана и Таджикистана открыли упрощенный пункт пропуска
Согласно межправительственному соглашению 2002 года, на границе между двумя странами установлены 16 КПП, в том числе девять имеют международный статус. Большинство пунктов были закрыты в середине 2000-х годов из-за обострения двусторонних отношений, в пропускном режиме до настоящего времени работали только два КПП, еще один был открыт в середине февраля.

"Конкретным примером реализации достигнутых между главами двух стран договоренностей стало торжественное открытие 1 марта 2018 года девяти пунктов пропуска через узбекско-таджикскую государственную границу", — говорится в сообщении МИД.

В частности, восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. Церемонии открытия пограничных пунктов прошли с участием официальных представителей двух стран, а также жителей приграничных районов.

Как ожидается, первый пассажирский поезд по маршруту Куляб — Москва проследует через железнодорожный пункт пропуска "Амузанг" ("Хошади") уже 7 марта 2018 года, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автомобильных дорог. В свою очередь Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001 году сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим.

Самолет
© Wikipedia/
Uzbekistan airways снизила тарифы на авиабилеты в Душанбе
Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, в Душанбе после долгого перерыва состоялось заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновилось авиасообщение между столицами двух стран.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

Теги:
КПП, граница, Таджикистан, Узбекистан



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