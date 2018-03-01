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Руководители медучреждений в Самаркандской области уволены за антисанитарию

CC0 / pixabay
Общество
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В Самаркандской областной стоматологической поликлинике, например, было допущено повторное использование одноразовых медицинских приборов

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Самаркандской области двое руководителей медучреждений уволены за нарушение санитарных норм, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Самаркандской областной стоматологической поликлинике некачественно осуществлялась стерилизация, было допущено повторное использование одноразовых медицинских приборов.

"Также выяснилось, что учреждения при Самаркандском городском медицинском объединении при стерилизации медицинских приборов и проведении других процедур грубо нарушают санитарные правила и нормы. Например, не отвечает требованиям процесс стерилизации в операционном блоке городского родильного комплекса", — говорится в сообщении.

Аналогичные случаи выявлены и в деятельности Самаркандского областного перинатального центра, Самаркандского, Каттакурганского, Тайлакского, Нарпайского районных и Каттакурганского городского медобъединений.

Расторгнут трудовой договор с главным врачом Самаркандской областной стоматологической поликлиники А. Норбутаевым и начальником Самаркандского городского медобъединения Алмазом Элбабаевым, а также приняты дисциплинарные меры в отношении начальников Самаркандского, Каттакурганского, Тайлакского, Нарпайского районных и Каттакурганского городского медобъединений, главного врача Самаркандского областного перинатального центра.

Врачи
© pixabay
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"Также приняты дисциплинарные меры в отношении главврачей Андижанского областного центра Государственного санитарно-эпидемиологического контроля Б. Юлдашева, Самаркандского областного центра Государственного санитарно-эпидемиологического контроля О. Боймурадова и Ферганского областного центра Государственного санитарно-эпидемиологического контроля А. Якубова за ослабление контроля, проведение на низком уровне работы по профилактике инфекций в больницах", — уточняется в сообщении.

Для усиления ответственности за соблюдение санитарных норм министерство решило провести дополнительную разъяснительную работу по предотвращению инфекций в больницах. Руководителям областных медучреждений напомнили, что они несут персональную ответственность в соблюдении санитарных правил и норм.

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Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Самаркандская область, Здравоохранение, Стоматология, Медицинское учреждение



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