Ахмадбай может получить новый срок

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Основатель финансовой пирамиды, лжепредпиниматель из Чиназского района Ахмад Турсунбаев, известный в народе как Ахмадбай, в ближайшем будущем может получить новый срок, сообщает корреспондент Sputnik.
В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента создан штаб, где работает специальная следственная группа, куда вошли представители ГУВД. Сейчас они опрашивают жителей столицы, которые пострадали от деятельности Ахмадбая и его сообщников. Подобная группа работает и в Ташкентской области.
По его словам, уже понятно, что в деле имеются новые эпизоды, так как многие потерпевшие по тем или иным причинам ранее не заявляли о причиненном им ущербе.
Вынесенный приговор, заметил Ташходжаев, касался только тех эпизодов, которые уже были выявлены.
"Сейчас правоохранительные органы обнаружили новые обстоятельства и новых потерпевших. Поэтому Ахмадбай вполне может получить еще один срок", — сказал замначальника ГУВД.
По самым скромным оценкам число потерпевших от деятельности Турсунбаева оценивается в 1,5 тысячи человек. Следователи обещают вернуть пострадавшим их собственность и имущество, или возместить материальный ущерб.
Ташкентский областной суд по уголовным делам на днях огласил приговор по делу Ахмадбая. Мошенник получил 13 лет колонии общего режима. Также на него был наложен штраф в размере 400 минимальных размеров заработной платы. При этом дело Турсунбаева попало под амнистию, объявленную в честь 24-й годовщины принятия Конституции, и срок наказания был сокращен на четверть.
Объем уголовного дела Турсунбаева составил 15 томов. Ему инкриминировали мошенничество, дачу взятки, а также легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.
Адвокат лжепредпринимателя Малика Мазбудова заявила, что она будет обжаловать приговор в апелляционной инстанции.
Преступники тратили нажитые деньги, строя дворцы и покупая роскошные авто. Турсунбаев значительную часть средств переправлял за рубеж. По данным оперативников, преступная схема действовала около пяти лет. В ходе обыска, который произвели в офисе и дома у Турсунбаева, были обнаружены деньги на общую сумму в несколько миллионов долларов.