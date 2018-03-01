Ахмадбай может получить новый срок

В деле имеются новые эпизоды, так как многие потерпевшие по тем или иным причинам ранее не заявляли о причиненном им ущербе

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Основатель финансовой пирамиды, лжепредпиниматель из Чиназского района Ахмад Турсунбаев, известный в народе как Ахмадбай, в ближайшем будущем может получить новый срок, сообщает корреспондент Sputnik.

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента создан штаб, где работает специальная следственная группа, куда вошли представители ГУВД. Сейчас они опрашивают жителей столицы, которые пострадали от деятельности Ахмадбая и его сообщников. Подобная группа работает и в Ташкентской области.

"Сотрудники правоохранительных органов опрашивают потерпевших по делу Ахмадбая. Любой гражданин может прийти и заявить о том, что он пострадал от его деятельности. Это делается в рамках расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Скорее всего будет новый суд", — отметил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

По его словам, уже понятно, что в деле имеются новые эпизоды, так как многие потерпевшие по тем или иным причинам ранее не заявляли о причиненном им ущербе.

Вынесенный приговор, заметил Ташходжаев, касался только тех эпизодов, которые уже были выявлены.

"Сейчас правоохранительные органы обнаружили новые обстоятельства и новых потерпевших. Поэтому Ахмадбай вполне может получить еще один срок", — сказал замначальника ГУВД.

По самым скромным оценкам число потерпевших от деятельности Турсунбаева оценивается в 1,5 тысячи человек. Следователи обещают вернуть пострадавшим их собственность и имущество, или возместить материальный ущерб.

Ташкентский областной суд по уголовным делам на днях огласил приговор по делу Ахмадбая. Мошенник получил 13 лет колонии общего режима. Также на него был наложен штраф в размере 400 минимальных размеров заработной платы. При этом дело Турсунбаева попало под амнистию, объявленную в честь 24-й годовщины принятия Конституции, и срок наказания был сокращен на четверть.

Объем уголовного дела Турсунбаева составил 15 томов. Ему инкриминировали мошенничество, дачу взятки, а также легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.

Адвокат лжепредпринимателя Малика Мазбудова заявила, что она будет обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Напомним, что Ахмадбай был задержан летом 2016 года. Вместе с подельниками он брал у населения деньги и имущество под двойные проценты, которые выплачивались из поступлений от новых клиентов. Таким образом, жертвами финансовой пирамиды стали тысячи граждан Узбекистана.

Преступники тратили нажитые деньги, строя дворцы и покупая роскошные авто. Турсунбаев значительную часть средств переправлял за рубеж. По данным оперативников, преступная схема действовала около пяти лет. В ходе обыска, который произвели в офисе и дома у Турсунбаева, были обнаружены деньги на общую сумму в несколько миллионов долларов.