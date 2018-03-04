Глава республики ознакомился с проектом строительства животноводческого комплекса на почти 2 тысячи голов скота, а также со строительством в Тамдынском районе детского городка на площади 4,3 гектара
Уже в ближайшее время инспекторы УБДД начнут оформлять электронные протоколы о нарушении ПДД с помощью мобильных планшетов или терминалов, которые позволят считывать информацию с новых водительских удостоверений
Также путешественники смогут продегустировать обновленное бортовое меню
Пассажиры авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", которые летят с пересадкой в Ташкенте, смогут оформить багаж сразу же до конечного пункта, если время стыковки между рейсами составляет не менее двух часов
Региональный форум по вопросам устойчивого развития, проходящий 1 и 2 марта, организован Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
В планах руководства Комитета по автомобильным дорогам — в первом полугодии 2018 года закупить еще свыше ста машин
На Рощинском полигоне офицеры из Узбекистана изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции
С 23 февраля по 20 марта 2018 года для подготовки празднования Навруза и профилактики правонарушений по Ташкенту проводится комплексное мероприятие под названием "Безопасная территория"
Мирзиёев поручил правительству до конца марта провести сплошную инвентаризацию задолженности фермерских хозяйств и принять необходимые меры по ее упорядочению
Полный список улиц, где были сняты или заменены знаки, опубликуют на новом сайте Управления безопасности дорожного движения
За прошедшее время было продано свыше 1780 номеров. Самые активные покупатели — это автолюбители Ташкента и Ташкентской области.
С 5 марта в столице Узбекистана запускается в полноценном режиме сайт Управления безопасности дорожного движения, где появится специальный раздел "Мобильный репортер".