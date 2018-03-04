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Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связывающего Самарканд и Пенджикент
Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП
Узбекская участница конкурса Ты супер! Севинч Ходиева
Выступление Севинч Ходиевой на конкурсе "Ты супер!"
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Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

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