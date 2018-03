"Блатной" бюджет: сколько казна Узбекистана получила за красивые автономера

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане за последние полгода было продано "блатных" номеров на 31 миллиард сумов, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая система по продаже "блатных" автомобильных номеров была запущена в сентябре прошлого года на одном из порталов Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

За прошедшее время было продано свыше 1780 номеров на 31 миллиард сумов. Об этом на заседании международного пресс-клуба рассказал представитель Главного управления безопасности дорожного движения МВД.

"Блатные" номера отличаются тем, что имеют повторяющиеся комбинации букв и цифр. Например, к автомобильным номерам такого класса относятся (01) C 777 AB, (01) C 700 AB или (01) C 001 AB и другие.

Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ" В РУз красивые автомобильные номера будут продавать на аукционах

Самые активные покупатели — это автолюбители Ташкента и Ташкентской области. Однако продажи активно идут и в регионы — онлайн-аукционы уже состоялись в Республике Каракалпакстан, а также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской, Андижанской и Ферганской областях.

В ходе торгов покупатели могут подавать неограниченное количество встречных заявок, которые должны превышать действующую лучшую цену. Средства, поступающие от реализации автономеров направляются в государственный бюджет.