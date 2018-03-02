03:30 02 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Красивые номера на автомобиль в Узбекистане

"Блатной" бюджет: сколько казна Узбекистана получила за красивые автономера

© Новости Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
128 0 0

За прошедшее время было продано свыше 1780 номеров. Самые активные покупатели — это автолюбители Ташкента и Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане за последние полгода было продано "блатных" номеров на 31 миллиард сумов, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая система по продаже "блатных" автомобильных номеров была запущена в сентябре прошлого года на одном из порталов Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

За прошедшее время было продано свыше 1780 номеров на 31 миллиард сумов. Об этом на заседании международного пресс-клуба рассказал представитель Главного управления безопасности дорожного движения МВД.

"Блатные" номера отличаются тем, что имеют повторяющиеся комбинации букв и цифр. Например, к автомобильным номерам такого класса относятся (01) C 777 AB, (01) C 700 AB или (01) C 001 AB и другие.

АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
В РУз красивые автомобильные номера будут продавать на аукционах
Самые активные покупатели — это автолюбители Ташкента и Ташкентской области. Однако продажи активно идут и в регионы — онлайн-аукционы уже состоялись в Республике Каракалпакстан, а также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской, Андижанской и Ферганской областях.

В ходе торгов покупатели могут подавать неограниченное количество встречных заявок, которые должны превышать действующую лучшую цену. Средства, поступающие от реализации автономеров направляются в государственный бюджет.

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Автомобили



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Долгожители из абхазского села Джерда
    "Теплые слова"

    Во Всемирный день комплимента – 1 марта – этнолог рассказал про то, как принято говорить "теплые слова" в Абхазии.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Чемпионат Азии по борьбе во Дворце спорта в Бишкеке
Сила и меткость: лучшие кадры Чемпионата Азии по спортивной борьбе
В Грозном представили багги для военных
Багги для военных российского производства представили в Грозном
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054