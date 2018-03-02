В центре Ташкента сняли свыше ста знаков, запрещающих парковку

Полный список улиц, где были сняты или заменены знаки, опубликуют на новом сайте Управления безопасности дорожного движения

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента сняли уже свыше 100 знаков, запрещающих парковку в центре города, сообщает корреспондент Sputnik.

Работа по демонтажу запрещающих знаков была начата в конце прошлой недели. Сотрудники управления в ходе проводимой инвентаризации демонтируют потерявшие актуальность знаки "Остановка запрещена", а также заменяют их во многих местах на знаки "Стоянка запрещена".

По словам представителей УБДД, работы продлятся еще несколько дней, затем полный список улиц, где были сняты или заменены знаки, опубликуют на новом сайте Управления безопасности дорожного движения — ubdd.uz.

"Предусматривается и нововведение — наши сотрудники будут устанавливать специальные светоотражающие знаки, которые хорошо видны ночью", — отметил заместитель начальника ГУВД столицы Дониёр Ташходжаев.

Отметим, что сегодня в центральной части столицы установлено большое число запрещающих парковку знаков, которые могут быть демонтированы без особого вреда для трафика или безопасности дорожного движения.

В октябре прошлого года правительство Узбекистана утвердило Программу мер по проведению инвентаризации установленных дорожных знаков, информационных указателей, других технических средств регулирования дорожного движения.

Документ предусматривает поэтапную замену устаревших дорожных знаков на современные с высокоинтенсивным покрытием. Уже к 1 января 2019 года в стране планируется запустить единую электронную базу данных дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения.