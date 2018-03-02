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Сбор хлопка

Мирзиёев предоставил фермерам трехлетнюю отсрочку платежей по долгам

STR / AFP
Общество
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Мирзиёев поручил правительству до конца марта провести сплошную инвентаризацию задолженности фермерских хозяйств и принять необходимые меры по ее упорядочению

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана предоставил фермерским хозяйствам, выращивающим хлопок-сырец и зерновые, трехлетнюю отсрочку по платежам за долги, сообщает корреспондент Sputnik.

В частности, фермеры на три года освобождены от уплаты долгов перед обслуживающими организациями, включая внутриотраслевую задолженность, а также перед бюджетом и государственными целевыми фондами. При этом им будут списаны все начисленные пени и штрафы.

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Мирзиёев поручил правительству до конца марта провести сплошную инвентаризацию задолженности фермерских хозяйств и принять необходимые меры по ее упорядочению.

Кроме того, власти приняли решение о субсидировании из госбюджета стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей.

Среди других нововведений в сфере — создание Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов. Он будет образован на базе Фонда целевого финансирования государственных закупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства.

Одна из его основных задач — создание финансовой подушки на случай резкого снижения мировых цен на хлопковое волокно. Для этого будет сформирован специальный страховой счет.

Работа сотрудников инвестиционной компании
© Sputnik/ Руслан Кривобок
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Появится свой финансовый пул и у фермеров. В частности, в ближайшие несколько дней в Агробанке будут размещены средства в размере 150 миллиардов сумов, которые пойдут на выделение кредитов фермерским хозяйствам, выращивающим зерновые сверх предусмотренных объемов государственных закупок, по ставке до 10% годовых.

Помимо этого, в бюджете Каракалпакстана и областей будут сформированы целевые средства в размере 100 миллиардов сумов на покрытие расходов по борьбе с вредителями и сохранность урожая при чрезвычайных ситуациях.

Президент также освободил до 1 января 2021 года от таможенных платежей фосфорные удобрения, ввозимые субъектами предпринимательства, включая производителей сельскохозяйственной продукции, а также фосфоритовое сырье, ввозимое для производства фосфорных удобрений.

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Теги:
долги, хлопок, фермер, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Агропромышленный комплекс, Ресурсы сельскохозяйственного производства



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