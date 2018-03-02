Спустя почти 20 лет Узбекистан отменил операцию "Чистка-антитеррор"

С 23 февраля по 20 марта 2018 года для подготовки празднования Навруза и профилактики правонарушений по Ташкенту проводится комплексное мероприятие под названием "Безопасная территория"

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане спустя почти 20 лет отменена операция "Чистка-антитеррор", которая регулярно проводилась в республике перед Днем Конституции, Днем независимости, а также другими крупными праздниками, такими, как Навруз и Новый год, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам заместителя начальника ГУВД столицы Дониёра Ташходжаева, теперь эта операция заменена другим комплексным мероприятием "Безопасная территория".

"Более 15 лет проводилась "Чистка-антитеррор", появление которой связано с событиями 1999 года. Операция была направлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций и террористических действий. В рамках рейдов особое внимание правоохранители уделяли выявлению случаев проживания без постоянной или временной прописки в Ташкенте, соблюдению правил пребывания на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства", — рассказал Ташходжаев.

Он также добавил, что в связи с переименованием мероприятия "Чистка-антитеррор" в "Безопасную территорию" кардинально изменились и его цели.

Так, на основании постановления президента Узбекистана с 23 февраля по 20 марта 2018 года для подготовки празднования Навруза, повышения эффективности охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью по городу Ташкенту проводится комплексное мероприятие под названием "Безопасная территория".

Сотрудники милиции занимаются изучением и решением насущных проблем проживающих в махаллях семей. На закрепленной территории правоохранители также содействуют развитию предпринимательства и занятости, особенно молодежи. Именно эти действия выступают главным фактором улучшения криминогенной ситуации в махалле.

© Sputnik/ Виталий Белоусов В Узбекистане арестовали четверых экстремистов

"Наши сотрудники обязаны проявлять больше лояльности по отношению к гражданам, задерживая их без документов на улице, обязаны проводить каждого до дома для установления их личности, а не доставлять в участок, как было раньше", — рассказал замглавы ГУВД столицы.

На брифинге также сообщили, что ведется постоянный адресный диалог с населением и организовано тесное сотрудничество с государственными органами.

Проведением же всех этих профилактических мероприятий в рамках операции "Безопасная территория" занимаются девять рабочих групп, созданных в разрезе отдела внутренних дел ГУВД столицы.