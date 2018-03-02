Спустя почти 20 лет Узбекистан отменил операцию "Чистка-антитеррор"

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане спустя почти 20 лет отменена операция "Чистка-антитеррор", которая регулярно проводилась в республике перед Днем Конституции, Днем независимости, а также другими крупными праздниками, такими, как Навруз и Новый год, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам заместителя начальника ГУВД столицы Дониёра Ташходжаева, теперь эта операция заменена другим комплексным мероприятием "Безопасная территория".
Он также добавил, что в связи с переименованием мероприятия "Чистка-антитеррор" в "Безопасную территорию" кардинально изменились и его цели.
Так, на основании постановления президента Узбекистана с 23 февраля по 20 марта 2018 года для подготовки празднования Навруза, повышения эффективности охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью по городу Ташкенту проводится комплексное мероприятие под названием "Безопасная территория".
Сотрудники милиции занимаются изучением и решением насущных проблем проживающих в махаллях семей. На закрепленной территории правоохранители также содействуют развитию предпринимательства и занятости, особенно молодежи. Именно эти действия выступают главным фактором улучшения криминогенной ситуации в махалле.
На брифинге также сообщили, что ведется постоянный адресный диалог с населением и организовано тесное сотрудничество с государственными органами.
Проведением же всех этих профилактических мероприятий в рамках операции "Безопасная территория" занимаются девять рабочих групп, созданных в разрезе отдела внутренних дел ГУВД столицы.