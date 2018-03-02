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Военнослужащие Узбекистана на учениях

Военные Узбекистана изучили опыт подготовки российских миротворцев

Пресс-служба президента РУз
Общество
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На Рощинском полигоне офицеры из Узбекистана изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Делегация Вооруженных сил Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев, посетив мотострелковую бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО полковника Ярослава Рощупкина.

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© Youtube / The World of Russian Weapons / МИР РУССКОГО ОРУЖИЯ
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"Делегация Вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым посетила отдельную миротворческую мотострелковую бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области", — сказал Рощупкин.

По его словам, на Рощинском полигоне офицеры из Узбекистана изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции. Российские мотострелки ознакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих.

Военная делегация также посетила штаб самарской общевойсковой армии, где познакомилась с современной системой управления воинскими частями и соединениями, добавил Рощупкин.

Теги:
военные, учения, Узбекистан, Россия



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