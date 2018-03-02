В Узбекистан завезли свыше ста единиц новой дорожной техники

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Государственный комитет по автомобильным дорогам Узбекистана приобрел более 100 единиц современной дорожно-строительной и ремонтной техники, передает пресс-служба госучреждения.
"Нарастающая потребность в строительно-ремонтных работах на автодорогах требовала создания новых и наращивания действующих мощностей, укрепления материально-технической базы предприятий, входящих в единый технологический комплекс дорожного строительства", — говорится в сообщении.
- Приобретено более 100 единиц новой дорожной техники
- Приобретено более 100 единиц новой дорожной техники
- Приобретено более 100 единиц новой дорожной техники
- Приобретено более 100 единиц новой дорожной техники
В планах руководства комитета — в 2018 году закупить еще свыше ста машин.
В настоящее время вся техника привезена УП "Автойултаъминот" при Государственном комитете автомобильных дорог и распределяется новым созданным дорожно-строительным предприятиям.