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Женщины занимаются рукоделием

Финансовое положение сельских женщин стало главной темой форума в Женеве

© Foto: ФАО / Вячеслав Оселедко (Vyacheslav Oseledko)
Общество
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Региональный форум по вопросам устойчивого развития, проходящий 1 и 2 марта, организован Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Про­до­вольст­вен­ной и сельс­ко­хо­зяйст­вен­ной организацией ООН

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Взаимосвязи между миграцией, развитием сельского хозяйства и положением сельских женщин, рассматриваемые в контексте устойчивого развития, стали темой Регионального форума по вопросам устойчивого развития в Женеве.

Форум, проходящий 1 и 2 марта, организован Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Про­до­вольст­вен­ной и сельско­хо­зяйст­вен­ной организацией ООН.

Женщина в чадре.
© Sputnik/ Дмитрий Коробейников
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"Панельная дискуссия предоставляет участникам форума возможность предложить новые идеи и оценить доказавшие свою эффективность практики по созданию лучших условий для жизни и повышению устойчивости источников средств к существованию сельчан в контексте повестки дня в области устойчивого развития", — сообщает пресс-служба ФАО.

Как отметили на форуме, причинами оттока населения из сельской местности зачастую являются бедность и безработица.

"Сельское хозяйство и развитие сельских районов могут внести свой вклад в борьбу с основными причинами миграции, такими, как бедность в сельских районах, отсутствие продовольственной безопасности, неравенство, отсутствие возможностей трудоустройства или социальной защиты, а также истощение природных ресурсов", — сказал в своей речи на открытии форума заместитель генерального директора и региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.

Он добавил, что в первую очередь от бедности и безработицы в сельской местности страдают женщины.

Согласно приведенной на конференции статистике, 40% международных денежных переводов, высылаемых мигрантами, нашедшими свое новое место жительства в городах, направляются в сельские районы. Эти деньги помогают сельским женщинам. Однако для долгосрочного решения проблемы необходимо инвестировать в обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства через гендерно-ориентированную политику поддержки мелких и средних сельхозпредприятий, отметили выступающие.

"Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года полностью ориентирована на гендерную составляющую. Одна из конкретных задач в области устойчивого развития предусматривает обеспечение равного доступа женщин к производственным ресурсам и их полное право собственности на владение и управление землей, включая земли сельскохозяйственного назначения", — сказал Рахманин.

Мероприятие организовано в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ), структурой "ООН-Женщины" и Европейской экономической комиссией ООН. Основными докладчиками на панельной дискуссии выступают Таухид Паша из Международной организации по миграции (МОМ), Саодат Олимова из Таджикского Научно-исследовательского центра ШАРК, Александра Владисавлиевич из инновационной лаборатории ЮНИСЕФ The Social Innovation Lab, Ибрагим Вургун Кавлак из Ассоциации солидарности с лицами, ищущими убежища, и мигрантами, а также Владимир Коровкин из Института исследований развивающихся рынков бизнес-школы Сколково.

Теги:
ФАО, ООН, Женева, Гендерные стандарты, Международные организации



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