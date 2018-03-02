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Ташкентский аэропорт

В аэропорту Ташкента упростили процедуры для транзитных пассажиров

© Flickr/ Aleksandr Zykov
Общество
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Пассажиры авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", которые летят с пересадкой в Ташкенте, смогут оформить багаж сразу же до конечного пункта, если время стыковки между рейсами составляет не менее двух часов

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" упростила процедуры для транзитных пассажиров.

Международный аэропорт Ташкента
Пресс-служба президента Татарстана
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С 28 февраля те, кто летит с пересадкой в узбекской столице, может зарегистрироваться на рейс НАК и оформить багаж сразу до конечного пункта назначения при условии соблюдения минимального стыковочного времени не менее 2 часов.

"Таким образом, при оформлении билетов на едином бланке и следовании за границу через аэропорт "Ташкент" на рейсах НАК, Вам не потребуется дополнительно регистрироваться на стыковочный рейс, получать и повторно сдавать багаж для переоформления", — говорится в сообщении НАК.

Багаж будет принят к перевозке и пройдет таможенное оформление без участия пассажира. Для этого пассажиру необходимо будет заявить во время регистрации в аэропорту первоначального вылета о своем желании быть зарегистрированным до конечного пункта путешествия.

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Теги:
транзит, аэропорт, UzAirways, Узбекистон хаво йуллари, Ташкент



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