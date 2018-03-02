В аэропорту Ташкента упростили процедуры для транзитных пассажиров

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" упростила процедуры для транзитных пассажиров.
"Таким образом, при оформлении билетов на едином бланке и следовании за границу через аэропорт "Ташкент" на рейсах НАК, Вам не потребуется дополнительно регистрироваться на стыковочный рейс, получать и повторно сдавать багаж для переоформления", — говорится в сообщении НАК.
Багаж будет принят к перевозке и пройдет таможенное оформление без участия пассажира. Для этого пассажиру необходимо будет заявить во время регистрации в аэропорту первоначального вылета о своем желании быть зарегистрированным до конечного пункта путешествия.