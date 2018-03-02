UzAirways выпустила в новом дизайне дорожный набор для пассажиров

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана обновила ассортимент сервисной продукции и бортового питания, передает пресс-служба НАК.
Теперь на рейсах продолжительностью свыше пяти часов пассажирам бизнес-класса предложат дорожные наборы в новом дизайне, в которых есть крем для рук и бальзам для губ от известных французских производителей.
Кроме того, пассажирам рейсов, выполняемых в страны СНГ на воздушных судах Boeing 767 и Boeing 787 Dreamliner, станут выдавать подушки эргономичной формы.
Также путешественники смогут продегустировать обновленное меню на борту.