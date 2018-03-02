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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

UzAirways выпустила в новом дизайне дорожный набор для пассажиров

© Flickr/ Dan Nevill
Общество
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Также путешественники смогут продегустировать обновленное бортовое меню

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана обновила ассортимент сервисной продукции и бортового питания, передает пресс-служба НАК.

Дорожный набор нового дизайна и содержания в самолетах компании Узбекистон хаво йуллари
© НАК Узбекистон хаво йуллари
Дорожный набор нового дизайна и содержания в самолетах компании "Узбекистон хаво йуллари"

Теперь на рейсах продолжительностью свыше пяти часов пассажирам бизнес-класса предложат дорожные наборы в новом дизайне, в которых есть крем для рук и бальзам для губ от известных французских производителей.

Кроме того, пассажирам рейсов, выполняемых в страны СНГ на воздушных судах Boeing 767 и Boeing 787 Dreamliner, станут выдавать подушки эргономичной формы.

Дорожный набор нового дизайна и содержания в самолетах компании Узбекистон хаво йуллари
© НАК Узбекистон хаво йуллари
Дорожный набор нового дизайна и содержания в самолетах компании "Узбекистон хаво йуллари"

Также путешественники смогут продегустировать обновленное меню на борту.

Теги:
бортовое питание, UzAirways, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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