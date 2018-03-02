Электронные протоколы избавят узбекских водителей от общения с гаишниками

Уже в ближайшее время инспекторы УБДД начнут оформлять электронные протоколы о нарушении ПДД с помощью мобильных планшетов или терминалов, которые позволят считывать информацию с новых водительских удостоверений

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана внедряют ряд технологичных инициатив, которые позволят ускорить процесс оформления штрафов за нарушение ПДД, сообщает корреспондент Sputnik.

Уже в ближайшее время инспекторы УБДД начнут оформлять электронные протоколы о нарушении ПДД. Этот процесс подразумевает использование специальной техники — мобильных планшетов или терминалов, которые позволят считывать информацию с новых водительских удостоверений.

В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.

"Сегодня на составление протокола нарушения правил дорожного движения уходит до 10 минут. Мы намерены максимально сократить этот срок, сделать так, чтобы никаких лишних разговоров между инспектором и водителем не было. Инспектор должен будет вежливо обратиться, быстро составить протокол и отпустить водителя", — рассказал заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.

Кроме того, сегодня разрабатывается упрощенный порядок штрафования водителей, которые нарушают правила парковки. Планируется, что инспектор будет составлять протокол в отсутствие водителя, фиксировать нарушение при помощи фото- или видеосъемки. Затем нарушителю придет по почте "письмо счастья" с требованием оплатить штраф.