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Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по комплексному развитию города Зарафшана

Экотуризм и детский городок: какие проекты показали Мирзиёеву в Зарафшане

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Глава республики ознакомился с проектом строительства животноводческого комплекса на почти 2 тысячи голов скота, а также со строительством детского городка на площади 4,3 гектара

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по комплексному развитию Тамдынского, Учкудукского, Канимехского районов и города Зарафшана.

В Учкудукском районе на предприятии "Кизилкум марвариди" создается теплица на основе гидропоники. В Зарафшане будут реализованы проекты по организации производства строительных материалов, животноводческого комплекса на почти 2 тысячи голов скота, холодильных складов, рыбоводческого хозяйства и теплиц. Такие же проекты будут осуществлены в Тамдынском, Канимехском районах.

Шавкат Мирзиёев обратил внимание на проводимую работу по развитию верблюдоводства в Канимехском районе. Будет создан животноводческий комплекс на тысяч голов верблюдов и 500 голов породистых коз. В год здесь будет перерабатываться тысяча тонн верблюжьего и 300 тонн козьего молока. Вместе с тем комплекс будет представлять современный экотуристический центр, способный принимать в год 10 тысяч туристов.

Город Учкудук
© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского
Три колодца в Кызылкумах
Глава государства дал ответственным лицам указание завершить строительство до празднования Дня независимости и созданию необходимых условий для туристов, передает пресс-служба президента УЗбекистана.

Кроме того, в Тамдынском районе будет построен детский городок для воспитанников Дома милосердия "Шодлик". В городке площадью 4,3 гектара будет созданы все удобства для детей. Строительные работы стартуют в марте и завершатся к концу года.

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Пресс-служба президента РУз
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Проекты строительства фонтанов в Зарафшане, ремонта и оснащения санатория "Кончи" в Учкудукском районе послужат благоустройству города и укреплению здоровья населения. Президент ознакомился с запланированной работой по ремонту многоэтажного жилищного фонда в Зарафшане и Учкудуке.

Здесь же продемонстрированы проекты по увеличению добычи ценных металлов до 2026 года, освоению месторождения "Ауминзо-Амантой", реализации пятого этапа освоения месторождения Мурунтау, расширению мощностей второго гидрометаллургического завода в Тамдынском районе и другие.

Теги:
инфраструра, животноводство, проект, Строительство, визит, Шавкат Мирзиёев, Зарафшан, Узбекистан



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