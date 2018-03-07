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Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
Путин и Инфантино сыграли в футбол
Легенды футбола и Владимир Путин отчеканили мячом 100 дней до начала ЧМ‍
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

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Как вы относитесь к борьбе с пышными свадьбами в Узбекистане?
  • Положительно, показная роскошь ни к чему
    65.5% (91)
  • Отрицательно, человек имеет право тратить собственные деньги, как ему хочется
    12.9% (18)
  • Вопрос в том, кто будет контролировать реальные затраты на торжества
    5.8% (8)
  • Ничего не поможет, ведь это лишь рекомендация, а не запрещение
    11.5% (16)
  • Узбеки – щедрая нация, и пышные свадьбы – это уже традиция
    4.3% (6)
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