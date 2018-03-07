КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в 7 тысяч. Пункты не справляются с нагрузкой
В результате пожара заживо сгорели 25 пациентов Республиканского наркологического диспансера в Баку, четыре человека были госпитализированы, 200 человек эвакуированы
В Узбекистане наконец-то появится закон, отвечающий за научную деятельность
Мухлиса Азизова уже вписала себя в историю отечественного кинематографа — в прошлом году она впервые в истории киноиндустрии страны поехала на легендарный Каннский кинофестиваль со своей картиной.