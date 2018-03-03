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Мужчина проводит исследования

Узбекские ученые получат льготное жилье и прибавку к зарплате

CC0 / pixabay
Общество
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В Узбекистане наконец-то появится закон, отвечающий за научную деятельность

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан впервые за 26 лет независимости готовится принять закон "О науке", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день проект документа, разработанный Министерством инновационного развития, представлен на общественное обсуждение на портале нормативно-правовых актов.

По словам экспертов, в настоящее время в узбекском законодательстве отсутствует единый правовой документ, содержащий понятийный аппарат в сфере науки, создания эффективных механизмов апробации, внедрения и промышленного освоения перспективных научных разработок.

"Изучение зарубежного опыта показало, что в ряде ведущих стран мира, среди которых США, Франция, Германия, Корея, Россия и другие, принято законодательство, отвечающее за научную деятельность. Исходя из этого основными целями законопроекта является регулирование отношений между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями", — отметили в Министерстве инновационного развития.

Документ содержит восемь глав и 42 статьи. Он включает нормы, которые позволят однозначно трактовать те или иные термины, используемые в сфере науке. Также здесь указываются принципы, механизмы формирования и реализации государственной политики в области научной и научно-технической деятельности.

Решение математической задачи
© David Goehring
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Среди самых интересных положений — гарантированная социальная защита научного сообщества. Так, например, работником государственных учреждений, имеющим ученые степени доктора философии (PhD) и кандидата наук, будет выплачиваться надбавка к ежемесячным должностным окладам в размере по две и три минимальные заработные платы соответственно, без взимания налога.

Кроме того, документ устанавливает, что научные работники и инженерно-технический персонал государственных научных и высших образовательных учреждений, научных организаций, приравненных к государственным, с общим непрерывным трудовым стажем не менее 5 лет имеют право на льготное обеспечение жильем.

При этом доктора наук, профессора, а также кандидаты наук, PhD и доценты имеют право на получение дополнительной жилой площади 20 и 10 квадратных метров, соответственно, либо одной комнаты.

Также научным работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющим общий непрерывный научный стаж не менее 5 лет, на льготных условиях будут предоставляться земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Теги:
Узбекистан



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