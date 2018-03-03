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Пожар

Мирзиёев скорбит по жертвам пожара в наркодиспансере в Баку

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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В результате пожара заживо сгорели 25 пациентов Республиканского наркологического диспансера в Баку, четыре человека были госпитализированы, 200 человек эвакуированы

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате пожара в Баку.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, узбекский лидер в своем послании выразил искренние соболезнования президенту и дружественному народу Азербайджана. Он передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 2 марта, в одном из корпусов Республиканского наркологического диспансера в Баку произошел пожар. Лежачие больные не смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Согласно последним уточненным данным правоохранительных структур, в результате пожара погибли 25 человек.

Теги:
Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Баку, Азербайджан, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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