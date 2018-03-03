Глава Кыргызстана потребовал наладить работу КПП на границе с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков взял под личный контроль разрешение ситуации с огромными очередями, образовавшимися на границе с Узбекистаном из-за резкого увеличения потока граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы (ГПС) Кыргызстана.
В субботу в Оше прошло оперативное совещание, в котором приняли участие заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев, вице-премьер-министр страны Даир Кенекеев, губернатор Ошской области Таалайбек Сарыбашов, председатель госпогранслужбы полковник Уларбек Шаршеев, а также руководители других ведомств страны.
"Алмамбет Салиев, ознакомившись с создавшейся ситуацией на КПП "Достук — автодорожный", отметил, что данный вопрос находится на контроле у главы государства. Президент поручил разобраться в сложившейся ситуации и потребовал в ближайшее время принять меры по увеличению пропускной способности КПП и улучшению условий пересечения кыргызско-узбекской границы", — сообщает пресс-служба.
В частности, глава государства поставил задачу разделить потоки и обеспечить отдельный коридор для граждан, которые пересекают границу без груза.
"Руководству ГПС КР был дан ряд поручений по организации тесного взаимодействия с государственными структурами, имеющими подразделения на госгранице, для наведения порядка на прилегающей к КПП территории и выработке действенных мер по разгрузке пассажиропотока в пункте пропуска", — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков также заявлял о необходимости увеличения пропускной способности КПП на границе с Узбекистаном из-за резкого увеличения потока граждан.
В течение последних недель на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") в Ошской области образовались огромные очереди из людей, которые со стороны Кыргызстана достигают полутора тысяч человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.
Отношения Кыргызстана и Узбекистана заметно активизировались в пошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В прошлом году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.