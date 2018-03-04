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Автомобильные воры

Полиция назвала основные способы угона автомобилей

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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МВД озвучило основные способы краж автомобилей и назвало специальные устройства, с помощью которых злоумышленники взламывают противоугонные системы.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Чаще всего преступники используют механический взлом — то есть вскрывают замки дверей и зажигания с помощью механических приспособлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Также преступники разбивают стекла, чтобы проникнуть внутрь, или элементарно похищают ключ у владельца.

Автоугонщикам не чужды современные технологии. Многие из них обладают устройствами, имитирующими радиосигнал оригинального пульта управления дверными замками, которые позволяют обмануть сигнализацию.

Специальная техника помогает угонщикам обманывать и другую специальную противоугонную систему — иммобилайзер.

Для этого применяются так называемые программаторы иммобилайзера. Они подключаются к автомобилю и записывают данные ключа зажигания или смарт-ключа, который есть у угонщика.

Автомобильные воры
© Sputnik/ Константин Чалабов
Нас не угонят: противоугонную систему защитят от взлома и блокировки
С помощью устройства под названием "удочка" угонщики перехватывают сигнал смарт-ключа водителя, когда тот отошел от машины (например, оставил ее на парковке и ушел в магазин).

Автоугонщики научились глушить так называемые тревожные сигналы, которые срабатывают в случае кражи.

Эти устройства создают радиопомехи, которые блокируют передачу сигналов. Такой "глушилкой" угонщики, например, могут прервать сигнал с координатами автомобиля.

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