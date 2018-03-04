Полиция назвала основные способы угона автомобилей

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Чаще всего преступники используют механический взлом — то есть вскрывают замки дверей и зажигания с помощью механических приспособлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
Также преступники разбивают стекла, чтобы проникнуть внутрь, или элементарно похищают ключ у владельца.
Автоугонщикам не чужды современные технологии. Многие из них обладают устройствами, имитирующими радиосигнал оригинального пульта управления дверными замками, которые позволяют обмануть сигнализацию.
Специальная техника помогает угонщикам обманывать и другую специальную противоугонную систему — иммобилайзер.
Для этого применяются так называемые программаторы иммобилайзера. Они подключаются к автомобилю и записывают данные ключа зажигания или смарт-ключа, который есть у угонщика.
Автоугонщики научились глушить так называемые тревожные сигналы, которые срабатывают в случае кражи.
Эти устройства создают радиопомехи, которые блокируют передачу сигналов. Такой "глушилкой" угонщики, например, могут прервать сигнал с координатами автомобиля.