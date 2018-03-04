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Узбекский репортер Юсуф Рузимурадов освобожден после 19 лет заключения

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Общество
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Журналист, проведший наиболее долгий срок в тюрьме среди всех журналистов мира, был освобожден в Узбекистане в конце февраля

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане после длительного срока заключения вышел на свободу бывший репортер Юсуф Рузимурадов.

Рузимурадов, бывший репортер газеты "Эрк", провел 19 лет в тюрьме по обвинению в антигосударственной деятельности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базирующуюся в Нью-Йорке неправительственную организацию Комитет защиты журналистов (CPJ).

Тюремный коридор
© Flickr/ Gregor Fischer
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Родственники Рузимурадова подтвердили его освобождение.

"Комитет защиты журналистов подтвердил сегодня, что Юсуф Рузимурадов, журналист, проведший наиболее долгий срок в тюрьме среди всех журналистов мира, был освобожден в Узбекистане в конце февраля. CPJ призвал власти страны предпринять дальнейшие шаги по улучшению климата для СМИ, сняв обвинения с двух других независимых журналистов, которые должны предстать перед судом 5 марта", — говорится в заявлении организации.

CPJ заявила также, что журналист-фрилансер Бобомурод Абдуллаев и блогер и экономист Хаёт Насриддинов должны предстать перед судом в Ташкенте на следующей неделе — эту информацию подтвердили родственники Абдуллаева. Журналистам, которые обвиняются в сговоре с целью свержения конституционного строя, грозит до 20 лет тюрьмы.

Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.

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