Нам не все равно: хокимият поделится полномочиями с населением

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории страны при хокимияте Мирзо-Улугбекского района будет создан Общественный совет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Новая структура станет консультативным и совещательным органом, помогающим хокимиату в реализации программ развития района.
"Данная форма взаимодействия, как нам видится, напрямую отвечает провозглашенному принципу диалога с народом и усиления общественного контроля", — отметили в хокимияте.
Хокимият предложил вступить в совет людям, разбирающимся в народном образовании, здравоохранении, безопасности, а также представителям бизнеса, науки, культуры и молодежи.
Планируется, что первая встреча Общественного совета состоится 9 марта, будут обсуждены цели и задачи новой структуры.