Нам не все равно: хокимият поделится полномочиями с населением

Общественный совет при хокимияте будет состоять из 21 человека, при этом семь из них должны выдвинуть свои кандидатуры сами либо быть выдвинуты жителями района до 6 марта

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории страны при хокимияте Мирзо-Улугбекского района будет создан Общественный совет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новая структура станет консультативным и совещательным органом, помогающим хокимиату в реализации программ развития района.

"Данная форма взаимодействия, как нам видится, напрямую отвечает провозглашенному принципу диалога с народом и усиления общественного контроля", — отметили в хокимияте.

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto ЗАГСы отныне будут подчиняться хокимияту

Совет будет состоять из 21 человека. При этом в его работе запрещается участие чиновников и бюджетных работников, непосредственно подчиненных хокиму. Из 21 члена семь человек планируется включить на основе самовыдвижения либо они могут быть выдвинуты жителями района. Эти лица должны подать свои кандидатуры до 6 марта включительно.

Хокимият предложил вступить в совет людям, разбирающимся в народном образовании, здравоохранении, безопасности, а также представителям бизнеса, науки, культуры и молодежи.

Планируется, что первая встреча Общественного совета состоится 9 марта, будут обсуждены цели и задачи новой структуры.