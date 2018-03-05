Узбекистан втрое увеличит закупки препаратов для лечения онкобольных

Ежегодный бюджет на закупку лекарств будет увеличиваться до 15 миллионов долларов, уже сейчас месячная стоимость курса новых препаратов составляет 10 тысяч долларов, при этом его необходимо проводить полгода

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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На сегодняшний день госбюджет ежегодно направляет 5,5 миллиона долларов на снабжение онкологических учреждений лекарственными препаратами, что покрывает 100% их потребности.

"Среди всех медицинских направлений на онкологию выделяют больше всего средств. Я не скажу, что нас удовлетворяет эта сумма в 5,5 миллиона долларов, но она покрывает 100% потребности в лекарствах для больных. Помимо этого, каждый онкологический центр стопроцентно обеспечен другими необходимыми препаратами — это антибиотики, капельницы, витамины", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Республиканского онкологического научного центра Мирзаголиб Тилляшайхов.

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По его словам, сегодня наука не стоит на месте и в мире разрабатываются новые лекарства, которые стоят очень дорого. Так, например, существуют препараты, месячная стоимость курса которых составляет 10 тысяч долларов. А курс этот необходимо проводить полгода, затем повторять.Исходя из этого, заметил собеседник, ежегодные закупки лекарств будут постепенно увеличиваться до 15 миллионов долларов. Это прежде всего делается для приобретения современных препаратов.

"Что касается средней цены, которую мы выделяем на препараты для каждого пациента, эту сумму сложно назвать. У нас существуют стандарты на каждую нозологию, их более двухсот, каждая из них отвечает за определенный вид рака, также существуют различные схемы лечения и другие сопутствующие факторы, исходя из которых делаются расчеты по выделению средств на каждого пациента", — отметил он.

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Напомним, что Узбекистан до 2021 года намерен выделить 32,5 миллиарда сумов из госбюджета и 144,1 миллиона долларов за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов на развитие системы онкологической помощи.

Это позволит снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тысяч населения, довести покрытие потребности населения в высокотехнологических видах лечения до 70%.