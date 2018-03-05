18:40 05 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Лекарственные средства

Узбекистан втрое увеличит закупки препаратов для лечения онкобольных

© pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
22511

Ежегодный бюджет на закупку лекарств будет увеличиваться до 15 миллионов долларов, уже сейчас месячная стоимость курса новых препаратов составляет 10 тысяч долларов, при этом его необходимо проводить полгода

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Производство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Горькая пилюля: за что Мирзиёев раскритиковал фармацевтическую отрасль
На сегодняшний день госбюджет ежегодно направляет 5,5 миллиона долларов на снабжение онкологических учреждений лекарственными препаратами, что покрывает 100% их потребности.

"Среди всех медицинских направлений на онкологию выделяют больше всего средств. Я не скажу, что нас удовлетворяет эта сумма в 5,5 миллиона долларов, но она покрывает 100% потребности в лекарствах для больных. Помимо этого, каждый онкологический центр стопроцентно обеспечен другими необходимыми препаратами — это антибиотики, капельницы, витамины", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Республиканского онкологического научного центра Мирзаголиб Тилляшайхов.

Медицина
© Sputnik/ Сергей Кузнецов
Мирзиёев поручил разобраться с проблемами в области онкологии
По его словам, сегодня наука не стоит на месте и в мире разрабатываются новые лекарства, которые стоят очень дорого. Так, например, существуют препараты, месячная стоимость курса которых составляет 10 тысяч долларов. А курс этот необходимо проводить полгода, затем повторять.
Исходя из этого, заметил собеседник, ежегодные закупки лекарств будут постепенно увеличиваться до 15 миллионов долларов. Это прежде всего делается для приобретения современных препаратов.

"Что касается средней цены, которую мы выделяем на препараты для каждого пациента, эту сумму сложно назвать. У нас существуют стандарты на каждую нозологию, их более двухсот, каждая из них отвечает за определенный вид рака, также существуют различные схемы лечения и другие сопутствующие факторы, исходя из которых делаются расчеты по выделению средств на каждого пациента", — отметил он.

Диагностика женской молочной железы на маммографе. Архивное фото
© Commons.wikimedia/ Bill Branson
Республиканский онкологический центр оснастили японскими маммографами
Напомним, что Узбекистан до 2021 года намерен выделить 32,5 миллиарда сумов из госбюджета и 144,1 миллиона долларов за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов на развитие системы онкологической помощи. 

Это позволит снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тысяч населения, довести покрытие потребности населения в высокотехнологических видах лечения до 70%.

Теги:
лечение онкологии, лекарства, рак, онкология, Республиканский онкологический центр, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Условия контракта

    Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Видео-мост Москва-Сухум на тему Влияние внедрения курортного сбора в России на количество туристов в Абхазии
    Плата за туризм

    В Абхазии предлагают повысить курортный сбор и сделать его, по аналогии с Россией, посуточным – предполагается, что платить будут все.

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Условия контракта

    Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
Активистка FEMEN атаковала Берлускони
Голые и голосующие: активистка FEMEN атаковала Берлускони
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054