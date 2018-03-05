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Открытие КПП Достук на границе Кыргызстан-Узбекистан

Кыргызстан откроет на границе временные пункты паспортного контроля

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После переоборудования пропускная способность КПП "Достук-автодорожный" на границе с Узбекистаном должна увеличиться в три раза

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Пограничники Кыргызстана оборудуют временные кабины паспортного контроля в дополнительных помещениях, чтобы ликвидировать огромную очередь на КПП "Достук-автодорожный" на границе с Узбекистаном, возникшую после активизации экономического сотрудничества двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госпогранслужбы республики.

"По поручению президента республики Сооронбая Жээнбекова на КПП "Достук-автодорожный" проводятся мероприятия по увеличению пропускной способности. Уже установлены дополнительно четыре кабины пограничного контроля. На территории пункта пропуска также монтируют дополнительный сборно-щитовой контейнер, в котором будут размещены еще 16 кабин паспортного контроля", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, после переоборудования пропускная способность КПП увеличится в три раза. На погранпункте будут функционировать 30 кабин паспортного контроля. Кроме того, принято решение о дальнейшем увеличении численности личного состава КПП "Достук-автодорожный".

Также кыргызские пограничники совместно с государственными структурами проводят наводят порядок на прилегающей к КПП территории и очерчивают маршруты движения для граждан с грузом и без груза.

Люди проходят КПП на границе Узбекистана и Кыргызстана
VYACHESLAV OSELEDKO / AFP
Глава Кыргызстана потребовал наладить работу КПП на границе с Узбекистаном
Огромные очереди из людей, достигающие с кыргызской стороны полутора тысяч человек в день, образовались в течение последних недель на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") в Ошской области Кыргызстана. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.

Отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества. По данным ГПС Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в 7 тысяч.

Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Международная торговля



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