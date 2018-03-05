Российское образование в Узбекистане: где и как поступить

Студентам из Узбекистана выделено 203 бюджетных места в вузах России, также разработан перечень мероприятий для российских школьников, оказавшихся за рубежом

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Минобрнауки прорабатывает вопрос о новых филиалах российских вузов за границей. Глава министерства Ольга Васильева рассказала о проектах с Узбекистаном.

"В отношении открытия филиалов российских вузов в Узбекистане в настоящее время ведется очень активная работа. Кроме того, Узбекистану в 2018-2019 учебном году в пределах квоты правительства России выделено 203 места", — сказала Ольга Васильева.

Также, согласно закону "Об образовании", иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных законом "О государственной политике", пишет РИА Новости.

Пресс-служба Российского центра науки и культуры Россия и Узбекистан успешно сотрудничают в образовании и не только

Таким образом, соотечественники, не являющиеся гражданами России, представившие необходимые документы и при условии их проживания за рубежом, имеют право поступать на места за счет бюджета наравне с российскими гражданами.

В 2017 году была разработана и утверждена "дорожная карта" в части экспорта российского образования и подготовлен перечень мероприятий по сертификации и аккредитации профессионального образования и русского языка как иностранного, в том числе на международном уровне.

Кроме того, был разработан перечень мероприятий по поддержке российских школьников, оказавшихся в других странах. Разработан также список мероприятий по оптимизации условий пребывания иностранных студентов на территории России.

© Sputnik/ Нина Зотина Студенты из Узбекистана смогут бесплатно получить образование в вузах России

Безусловно, такая работа дает позитивные результаты. Так, показатель "количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования", по предварительным подсчетам, перевыполнен на 26,2 тысячи человек.

"Мы планировали, что в 2017 году у нас будет обучаться по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования 220 тысяч иностранных студентов, но данные показывают, что сегодня их 246,2 тысячи", — говорит Ольга Васильева.