Узбекистан в 2019 году запустит регистр онкобольных

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан до конца 2019 года намерен запустить полноценную работу Национального канцер-регистра пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает корреспондент Sputnik.
Новая электронная система позволит автоматизировать процесс сбора данных обо всех онкобольных и ускорить их обработку. В результате это даст возможность делать необходимые прогнозы и расчеты как при дальнейшем развитии всей онкологической системы страны, так и обеспечить наиболее эффективное лечение отдельно взятому больному.
"У нас ведется большая работа в этом направлении. Частично система уже запущена, она работает в Ташкенте и в диспансерах в областях. В этом году мы установили современное оборудование, которое позволит нам объединить все области. Буквально в ближайшем будущем мы будем знать всю информацию о каждом пациенте самого отдаленного района", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Республиканского онкологического научного центра Мирзаголиб Тилляшайхов.
По его словам, только собирая и анализируя индивидуализированную информацию о больных, можно проводить полноценные статистические, эпидемиологические и клинические исследования, оценивать факторы риска возникновения рака, эффективность методов лечения, выживаемость больных, составлять прогнозные оценки развития онкоэпидемиологического процесса.
Напомним, что Узбекистан до 2021 года намерен выделить 32,5 миллиарда сумов из госбюджета и 144,1 миллиона долларов за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов на развитие системы онкологической помощи.
Это позволит снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тысяч населения, довести покрытие потребности населения в высокотехнологичных видах лечения до 70%.