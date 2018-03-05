Узбекистан в 2019 году запустит регистр онкобольных

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан до конца 2019 года намерен запустить полноценную работу Национального канцер-регистра пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая электронная система позволит автоматизировать процесс сбора данных обо всех онкобольных и ускорить их обработку. В результате это даст возможность делать необходимые прогнозы и расчеты как при дальнейшем развитии всей онкологической системы страны, так и обеспечить наиболее эффективное лечение отдельно взятому больному.

"У нас ведется большая работа в этом направлении. Частично система уже запущена, она работает в Ташкенте и в диспансерах в областях. В этом году мы установили современное оборудование, которое позволит нам объединить все области. Буквально в ближайшем будущем мы будем знать всю информацию о каждом пациенте самого отдаленного района", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Республиканского онкологического научного центра Мирзаголиб Тилляшайхов.

По его словам, только собирая и анализируя индивидуализированную информацию о больных, можно проводить полноценные статистические, эпидемиологические и клинические исследования, оценивать факторы риска возникновения рака, эффективность методов лечения, выживаемость больных, составлять прогнозные оценки развития онкоэпидемиологического процесса.

Помощь в запуске регистра Узбекистану оказывают специалисты из Беларуси. По словам собеседника, представители этой страны сегодня являются наиболее опытными в этом направлении, так как уже более 20 лет проводят подобные исследования.

Напомним, что Узбекистан до 2021 года намерен выделить 32,5 миллиарда сумов из госбюджета и 144,1 миллиона долларов за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов на развитие системы онкологической помощи.

Это позволит снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тысяч населения, довести покрытие потребности населения в высокотехнологичных видах лечения до 70%.