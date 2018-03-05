Учись и пой: занятия в колледжах Узбекистана теперь начинаются с гимна

Во всех профессиональных учебных заведениях республики каждый день занятия начинаются с исполнения государственного гимна Узбекистана, такая мера призвана поднять патриотический дух молодежи.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В колледжах Узбекистана занятия ежедневно будут начинаться не только с приветствия преподавателя, но и с исполнения учащимися государственного гимна страны, сообщил Sputnik представитель Центра профессионального образования.

Подобная практика уже внедряется в учебных заведениях по всей стране. Так любительским видео поделился один из жителей Навои, где ученицы архитектурно-строительного колледжа перед началом занятий исполнили государственный гимн Узбекистана.

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В настоящее время в системе профессионального образования республики проходят масштабные реформы. Количество колледжей было сокращено, они переформатируются под конкретные направления и специальности с целью подготовки более профессиональных кадров для конкретных предприятий и отраслей промышленности.

Особое внимание будет уделяться современным технологиям при преподавании дисциплин, а также нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.