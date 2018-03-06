Родина зовет: выходцы из Узбекистана помогут с моделью развития страны

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее призвал максимально использовать профессиональный и интеллектуальный потенциал узбекистанцев, достигших существенных профессиональных достижений в своих отраслях в других странах мира

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Успешные выходцы из Узбекистана помогут властям республики с разработкой долгосрочной модели развития до 2035 года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эта работа будет осуществляться в рамках проекта Buyuk Kelajak. Уже начато формирование экспертного совета, состоящего из представителей Узбекистана, добившихся успеха на разном поприще в других странах мира.

В состав совета вошли 28 человек, среди которых, например, сын известного миллиардера Сабир Шодиев, телеведущая Первого канала Дильбар Файзиева, руководитель блока развития перспективных проектов в "РОСНАНО" Алишер Каланов, руководитель направления по слияниям, поглощениям и развитию бизнеса "НОВАТЭК" Нури Тураев и другие.

Планируется, что в первой половине этого года Buyuk Kelajak организует проведение первого форума Экспертного совета, на площадке которого планируется обсудить основные подходы по подготовке долгосрочной модели развития и сформировать комплексное техническое задание на ее разработку.

Модель будет построена на передовом международном опыте, объективном анализе рынков Узбекистана, а главное — на личном опыте ведущих специалистов, выходцев из республики.

Первый рабочий проект документа должен быть готов уже к середине года, а до конца 2018-го — представлен на рассмотрение президента Шавката Мирзиёева.

Напомним, что ранее президент Узбекистана призвал максимально использовать профессиональный и интеллектуальный потенциал узбекистанцев, достигших существенных профессиональных достижений в своих отраслях в других странах мира.